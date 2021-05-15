На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году

Москва, 15 мая. В России сегодня проживает порядка 1,6 млн многодетных семей, все они могут рассчитывать на государственную поддержку.

Согласно данным Росстата, порядка 20% детей рождается в многодетных семьях. Однако сегодня наметилась тенденция к «отложенному» родительству: большинство россиянок впервые становятся мамами в возрасте 28 лет, что существенно снижает вероятность рождения последующих детей. Поэтому материальная поддержка многодетных семей является одной из важнейших задач государства, сообщает «Парламентская газета».

Во всех субъектах РФ введен единый критерий по количеству детей для признания семьи многодетной: с 2018 года это семьи с тремя и более детьми.

Федеральные льготы

На материнский капитал могут претендовать все семьи, где воспитывается трое и больше детей, если раньше они сертификат не получали. Его размер — 639 432 рубля.

Пособие по беременности и родам. Размер этого пособия напрямую зависит от зарплаты матери за последние два года, предшествующих декретному отпуску. Отпуск по беременности и родам составляет 140 дней, однако он может быть больше, если роды прошли с осложнением или рождается двойня или тройня (194 дня больничного). Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2021 году составляет 29,6 тыс. рублей в месяц, минимальный — 6752 рубля.

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Единовременное пособие при рождении ребенка составляет 18 886 рублей. Если в семье родились тройняшки, деньги выплатят на каждого малыша.

Налоговые льготы. Работающие родители имеют право на стандартный налоговый вычет, но получить вычет будет нельзя, как только суммарный годовой доход родителя превысит 350 тыс. рублей. При этом многодетные семьи имеют право на дополнительный вычет по налогу на имущество.

Льготы при оплате ЖКУ. Скидка составляет 30% при оплате коммуналке, а если детей в семье больше десяти — 50%.

Помимо этого семьи могут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте, не платить транспортный налог (для одного из родителей). Дети питаются в школе бесплатно. Однако в данном случае правила могут отличаться в разных регионах: где-то бесплатно предоставляют только обед или завтрак. Семьям также предоставляют компенсацию за покупку школьной формы либо на заменяющий ее комплект детской одежды и на покупку лекарств. Раз в месяц семья может бесплатно посетить музей, выставку или парки отдыха.

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Субсидии на подсобное хозяйство. Семьям полагается единовременная выплата на строительство или покупку дома на участке, а также транспорта и проведение коммуникаций, деньги на возмещение части затрат на обновление и улучшение хозяйства.

Решить проблему с жильем можно также при помощи льготной ипотеки, по которой семья может получить 450 тыс. рублей на погашение долга. С июля 2021 года перечень кредитов, на погашение которых родители могут получить 450 тыс. рублей, будет расширен.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая подписал закон, который расширяет льготы в рамках программы, курируемой ДОМ.РФ. Многодетные семьи смогут использовать выплаты на строительство объекта ИЖС, либо приобретение недостроенного дома. Вдобавок, кредит теперь возможно использовать при покупке жилья по льготным региональным программам, а также при приобретении последней доли в праве общей собственности.