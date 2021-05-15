Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»

Лондон, 15 мая. Герцог Сассекский заявил, что его отец принц Чарльз грубо обращался как с ним, так и с королевой Великобритании Елизаветой II и ее покойным мужем принцем Филиппом.

Принц Гарри дал откровенное интервью, в котором поделился секретами своих отношений с отцом, принцем Уэльским. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Он обращался со мной так, как обращались с ним», — намекнул герцог Сассекский на сложные отношения принца Чарльза и его родителей.

Гарри добавил, что из-за сложных отношений стал думать о том, чтобы покинуть Букингемский дворец. Ранее считалось, что он пошел на этот шаг ради своей жены Меган Маркл.

«Это много генетической боли и страданий, которые передаются в любом случае. Поэтому мы, как родители, должны делать все возможное, чтобы попытаться сказать: «Знаешь что? То, что случилось со мной, я сделаю так, чтобы этого не случилось с тобой»», — отметил принц Гарри.

Ранее стало известно, что принцы Гарри и Уильям не контактируют с момента похорон принца Эдинбургского. Им так и не удалось наладить отношения.