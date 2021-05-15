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новостей
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
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Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»

Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
Global Look Press  /  Pool

Лондон, 15 мая. Герцог Сассекский заявил, что его отец принц Чарльз грубо обращался как с ним, так и с королевой Великобритании Елизаветой II и ее покойным мужем принцем Филиппом.

Принц Гарри дал откровенное интервью, в котором поделился секретами своих отношений с отцом, принцем Уэльским. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Он обращался со мной так, как обращались с ним», — намекнул герцог Сассекский на сложные отношения принца Чарльза и его родителей.

Гарри добавил, что из-за сложных отношений стал думать о том, чтобы покинуть Букингемский дворец. Ранее считалось, что он пошел на этот шаг ради своей жены Меган Маркл.

«Это много генетической боли и страданий, которые передаются в любом случае. Поэтому мы, как родители, должны делать все возможное, чтобы попытаться сказать: «Знаешь что? То, что случилось со мной, я сделаю так, чтобы этого не случилось с тобой»», — отметил принц Гарри.

Ранее стало известно, что принцы Гарри и Уильям не контактируют с момента похорон принца Эдинбургского. Им так и не удалось наладить отношения.

великобритания принц гарри принц чарльз букингемский дворец
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