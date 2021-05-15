Ученые заявили о сватовских обычаях в муравьиных колониях

Берлин, 15 мая. Биологи из Регенсбургского университета обнаружили, что южноевропейские муравьи Cardiocondyla elegans имеют собственные сватовские обычаи.

Они обусловлены необходимостью. Матка в родной колонии, как правило, окружена самцами из родового гнезда, с которыми грозит близкородственное скрещивание, ведущее к вырождению. Поэтому рабочие особи несут матку к ближайшей колонии по соседству и оставляют ее на пороге, порой такой путь может достигать 15 метров, сообщает Communications Biology.

Обратно ее никто не ждет. Как правило, после проведенного на чужбине сезона матка становится изгоем и в дальнейшем основывает свою собственную муравьиную колонию. Биологи наблюдали такое сватовство в 175 колониях и зафиксировали 453 случая.

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