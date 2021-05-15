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Филипа Сейдж рассказал о роскошном образе жизни ведущих Top Gear
Все новости
15 мая 05:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
03:47
Наука
Ученые заявили о сватовских обычаях в муравьиных колониях
03:35
Общество
Филипа Сейдж рассказал о роскошном образе жизни ведущих Top Gear
Все новости

Филипа Сейдж рассказал о роскошном образе жизни ведущих Top Gear

Общество
Филипа Сейдж рассказал о роскошном образе жизни ведущих Top Gear
Prt Scr youtube.com  /  DRIVETRIBE

Вашингтон, 15 мая. Путешествовавшая по миру с Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем редактор Top Gear World Tour Филипа Сейдж рассказала о диких вечеринках звезд передачи Top Gear.

Сейдж опубликовала новую книгу, в которой поделилась несколькими историями из большого мирового тура передачи Top Gear и рассказала о роскошном образе жизни ведущих шоу. Выдержки из мемуаров публикует The Sun.

Редактор вспоминает, что звезды устраивали соревнования по метанию девочек в бассейне. Выигрывал тот, кто сможет швырнуть женщину дальше всех. После таких развлечений Кларксон и Хаммонд решили провести время в уединенном доме на частном острове в Новой Зеландии. Но для полного счастья они потребовали настольную игру «Риск». Поэтому из Окленда на остров был отправлен вертолет с игрой на борту.

Сейдж отмечает, что в глобальном турне по 18 странам ведущие Top Gear выступили для двух миллионов фанатов. Шоу приносили столько денег, что были похожи на полные частных самолетов, суперкаров, суперяхт, шампанского и монументального похмелья гастроли с рок-звездами.

В Италии звезды показали свою версию трюка с автомобилем из фильма «Ограбление по-итальянски», в Кейптауне организовали грандиозное пиротехническое шоу, в Дублине играли с группой U2, в Москве встретили певца Стинга, а в Сиднее пригласили на свою суперяхту Flying Fish длиной 32 метра Брайана Джонсона из AC/DC.

По словам Сейдж, в турне организаторы шоу устраивали для звезд роскошные вечеринки. Ведущие останавливались в дорогих отелях и использовали огромную яхту в качестве такси. В то же время они много работали и испытывали сильный стресс.

«Помимо сигарет, вина, закусок и средств от похмелья, «предметы первой необходимости» включали очень дорогую бутылку гландозана — лубриканта, который особенно используется актерами для предотвращения или облегчения сухости в горле», — уточнила Сейдж.

Гландосан был нужен Джереми Кларксону, так как он активно пользовался своим знаменитым низким голосом и выкуривал по 60 сигарет в день, заключила Сейдж.

Ранее Кларксон вспомнил музыку своей юности и сравнил ее с песнями современных исполнителей. Ведущий шоу Grand Tour оказался не в восторге от музыкальных тенденций.

мэй хаммонд кларксон Top Gear
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