Филипа Сейдж рассказал о роскошном образе жизни ведущих Top Gear

Вашингтон, 15 мая. Путешествовавшая по миру с Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем редактор Top Gear World Tour Филипа Сейдж рассказала о диких вечеринках звезд передачи Top Gear.

Сейдж опубликовала новую книгу, в которой поделилась несколькими историями из большого мирового тура передачи Top Gear и рассказала о роскошном образе жизни ведущих шоу. Выдержки из мемуаров публикует The Sun.

Редактор вспоминает, что звезды устраивали соревнования по метанию девочек в бассейне. Выигрывал тот, кто сможет швырнуть женщину дальше всех. После таких развлечений Кларксон и Хаммонд решили провести время в уединенном доме на частном острове в Новой Зеландии. Но для полного счастья они потребовали настольную игру «Риск». Поэтому из Окленда на остров был отправлен вертолет с игрой на борту.

Сейдж отмечает, что в глобальном турне по 18 странам ведущие Top Gear выступили для двух миллионов фанатов. Шоу приносили столько денег, что были похожи на полные частных самолетов, суперкаров, суперяхт, шампанского и монументального похмелья гастроли с рок-звездами.

В Италии звезды показали свою версию трюка с автомобилем из фильма «Ограбление по-итальянски», в Кейптауне организовали грандиозное пиротехническое шоу, в Дублине играли с группой U2, в Москве встретили певца Стинга, а в Сиднее пригласили на свою суперяхту Flying Fish длиной 32 метра Брайана Джонсона из AC/DC.

По словам Сейдж, в турне организаторы шоу устраивали для звезд роскошные вечеринки. Ведущие останавливались в дорогих отелях и использовали огромную яхту в качестве такси. В то же время они много работали и испытывали сильный стресс.

«Помимо сигарет, вина, закусок и средств от похмелья, «предметы первой необходимости» включали очень дорогую бутылку гландозана — лубриканта, который особенно используется актерами для предотвращения или облегчения сухости в горле», — уточнила Сейдж.

Гландосан был нужен Джереми Кларксону, так как он активно пользовался своим знаменитым низким голосом и выкуривал по 60 сигарет в день, заключила Сейдж.

Ранее Кларксон вспомнил музыку своей юности и сравнил ее с песнями современных исполнителей. Ведущий шоу Grand Tour оказался не в восторге от музыкальных тенденций.