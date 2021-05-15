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15 мая 05:00
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новостей
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
03:47
Наука
Ученые заявили о сватовских обычаях в муравьиных колониях
03:35
Общество
Филипа Сейдж рассказал о роскошном образе жизни ведущих Top Gear
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РПЦ призвала усыновлять замороженные эмбрионы

Общество
РПЦ призвала усыновлять замороженные эмбрионы
Leemage/Corbis/East News  /  Борис Гришин

Москва, 15 мая. Священники Русской православной церкви предложили принять закон об усыновлении замороженных эмбрионов.

Такая идея прозвучала в рамках круглого стола «Вопросы биоэтики: христианский ответ». Усыновление эмбрионов сейчас не имеет юридических обоснований, в то время как с точки зрения христианской этики они уже считаются людьми и могут иметь те же самые права и защиту со стороны государства, сообщает РИА Новости.

«Все это очень важно в плане признания эмбриона как личности именно с момента зачатия (такова позиция Церкви). Если он человек, то почему его нельзя усыновлять», — пояснил ассистент кафедры гуманитарных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова священник Роман Тарабрин.

Такой закон потребовал бы грандиозных изменений в правовых основах, наделения «полным моральным статусом» еще не родившегося человека, корректировки противоабортного законодательства. В дальнейшем священники хотели бы полностью запретить криоконсервацию, поскольку замораживать человеческую жизнь и консервировать ее неэтично.

Недавно в РПЦ также предложили новый выход из ситуации для россиянок, которые хотят сделать аборт. Ребенка предлагают все же родить, но отдать на воспитание церкви.

рпц усыновление эмбрион
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