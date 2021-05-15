РПЦ призвала усыновлять замороженные эмбрионы

Москва, 15 мая. Священники Русской православной церкви предложили принять закон об усыновлении замороженных эмбрионов.

Такая идея прозвучала в рамках круглого стола «Вопросы биоэтики: христианский ответ». Усыновление эмбрионов сейчас не имеет юридических обоснований, в то время как с точки зрения христианской этики они уже считаются людьми и могут иметь те же самые права и защиту со стороны государства, сообщает РИА Новости.

«Все это очень важно в плане признания эмбриона как личности именно с момента зачатия (такова позиция Церкви). Если он человек, то почему его нельзя усыновлять», — пояснил ассистент кафедры гуманитарных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова священник Роман Тарабрин.

Такой закон потребовал бы грандиозных изменений в правовых основах, наделения «полным моральным статусом» еще не родившегося человека, корректировки противоабортного законодательства. В дальнейшем священники хотели бы полностью запретить криоконсервацию, поскольку замораживать человеческую жизнь и консервировать ее неэтично.

Недавно в РПЦ также предложили новый выход из ситуации для россиянок, которые хотят сделать аборт. Ребенка предлагают все же родить, но отдать на воспитание церкви.