Австралийские ученые считают, что миру грозит пандемия страшнее COVID-19

Москва, 15 мая. Властям нужно готовиться к новому вирусу заранее, иначе он нанесет более существенный удар, чем COVID-19. Об этом заявила профессор Лидия Моравска.

Существует новое заболевание, которое передается людям от неизвестных насекомых. Всемирная организация здравоохранения назвала его «Болезнью Х». Об этом сообщает Mirror.

Человечество может сталкиваться с новыми болезнетворными микроорганизмами каждые пять лет. Этому способствуют увеличение рынков морепродуктов и вырубка лесов, которые приводят к человеческому контакту с большим количеством животных. Профессор Квинслендского технологического университета Лидия Моравска считает, что властям нужно действовать уже сейчас, установив улучшенную вентиляцию в общественных зданиях.

«COVID-19 — это не первая пандемия в истории человечества, и поэтому ожидать, что она будет последней, было бы наивно. Если вы инвестируете в лучшую вентиляцию сейчас, вы сэкономите миллиарды», — отметила Моравска.

Она добавила, что локдаун — самый трудный урок, но он быстро забудется, когда мир вернется к прежней жизни. Однако этого следует избегать.

«Пабы были закрыты, все было закрыто. Если бы мы знали, что делаем, то, возможно, самоизоляция не была бы такой тяжелой, как раньше, и жизнь была бы проще. Сейчас самое время убедиться, что это не повторится», — резюмировала Лидия.

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