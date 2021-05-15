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15 мая 04:59
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новостей
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
03:47
Наука
Ученые заявили о сватовских обычаях в муравьиных колониях
03:35
Общество
Филипа Сейдж рассказал о роскошном образе жизни ведущих Top Gear
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Австралийские ученые считают, что миру грозит пандемия страшнее COVID-19

Общество
Австралийские ученые считают, что миру грозит пандемия страшнее COVID-19
pixabay.com  /  Elliot Alderson

Москва, 15 мая. Властям нужно готовиться к новому вирусу заранее, иначе он нанесет более существенный удар, чем COVID-19. Об этом заявила профессор Лидия Моравска.

Существует новое заболевание, которое передается людям от неизвестных насекомых. Всемирная организация здравоохранения назвала его «Болезнью Х». Об этом сообщает Mirror.

Человечество может сталкиваться с новыми болезнетворными микроорганизмами каждые пять лет. Этому способствуют увеличение рынков морепродуктов и вырубка лесов, которые приводят к человеческому контакту с большим количеством животных. Профессор Квинслендского технологического университета Лидия Моравска считает, что властям нужно действовать уже сейчас, установив улучшенную вентиляцию в общественных зданиях.

«COVID-19 — это не первая пандемия в истории человечества, и поэтому ожидать, что она будет последней, было бы наивно. Если вы инвестируете в лучшую вентиляцию сейчас, вы сэкономите миллиарды», — отметила Моравска.

Она добавила, что локдаун — самый трудный урок, но он быстро забудется, когда мир вернется к прежней жизни. Однако этого следует избегать.

«Пабы были закрыты, все было закрыто. Если бы мы знали, что делаем, то, возможно, самоизоляция не была бы такой тяжелой, как раньше, и жизнь была бы проще. Сейчас самое время убедиться, что это не повторится», — резюмировала Лидия.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в интервью для Федерального агентства новостей рассказал о болезнях, от которых предостерегает Роспотребнадзор.

вирус пандемия коронавирус COVID-19
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Все новости / Общество / Австралийские ученые считают, что миру грозит пандемия страшнее COVID-19
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