Оно смеется над нами: украинцы разнесли заявление Зеленского

Киев, 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский намерен бороться с олигархами до тех пор, пока они не станут просто бизнесменами. Украинцы посчитали, что это заявление далеко от реальности.

Власти Незалежной занимаются «деолигархизацией», которая должна помочь радикально и эффективно решить эту проблему. Однако пользователи соцсетей нашли изъяны в речах украинского лидера. Об этом сообщает Regnum.

«А можно фамилии тех, кто перестал быть олигархом, и в чем конкретно ваша заслуга?» — парировал Вячеслав П.

Один из украинцев высказался более резко. Он отметил, что за время президентского срока Зеленского олигарх Ринат Ахметов увеличил свое состояние с 4,8 до 7,6 млрд долларов. Да и остальные богатейшие жители Украины не стали беднее, а потому глава государства может лгать электорату, а не Госдепу.

«А вывешивать такую откровенную лапшу обязательно? Промолчали бы хотя бы немного, умнее могли бы выглядеть», — написала Iveta L.

Еще один пользователь интересуется, как сейчас обстоят дела у олигарха Игоря Коломойского. Другой призвал подвернуть деолигархизации Ахметова.

«Клоун давно перестал шутить. Теперь оно смеется над нами», — подчеркнул Sleepy Bear.

«Скоро будет минус один президент», — пошутил Артем.

Ранее стало известно, что лидер партии Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук планирует заниматься политической деятельностью и дальше, несмотря на домашний арест.