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15 мая 03:29
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новостей
03:23
Общество
Оно смеется над нами: украинцы разнесли заявление Зеленского
03:22
Шоу-бизнес
Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни
03:08
Общество
Психолог объяснил, почему прохожие в Казани не остановили студента с ружьем
03:07
Общество
Составлен список лучших озер для рыбалки в Ленобласти
03:07
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин поделился трогательным видео со свадьбы старшей дочери
03:06
Экономика
Бизнесмен призвал освободить от налогов россиян с низкими зарплатами
03:00
Общество
Анатолий Вассерман назвал способ спасти украинские АЭС от катастрофы
02:52
Общество
Смольный сообщил о росте числа выздоравливающих от COVID-19 в Петербурге
02:51
Общество
Роскачество раскрыло мифы и правду о микроволновках
02:48
Экономика
В ПФР рассказали, у кого из пенсионеров заберут «лишние» деньги
02:32
Политика
Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из госрезиденции
02:26
Армия
Американский эсминец вышел из акватории Черного моря
02:24
Технологии
Японский производитель тостеров решил выпустить 5G-смартфон
02:07
Политика
Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска от границы с Арменией
02:05
Шоу-бизнес
Сексолог объяснила страсть Волочковой к шпагатам
02:05
Политика
Лидер ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня
02:04
Экономика
Юрист детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче
02:00
Общество
Самые интересные факты о канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» в Крыму
01:45
Экономика
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01:33
Экономика
Турецкий профессор уверен в безопасности «Спутника V»
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Оно смеется над нами: украинцы разнесли заявление Зеленского

Общество
Оно смеется над нами: украинцы разнесли заявление Зеленского
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский намерен бороться с олигархами до тех пор, пока они не станут просто бизнесменами. Украинцы посчитали, что это заявление далеко от реальности.

Власти Незалежной занимаются «деолигархизацией», которая должна помочь радикально и эффективно решить эту проблему. Однако пользователи соцсетей нашли изъяны в речах украинского лидера. Об этом сообщает Regnum.

«А можно фамилии тех, кто перестал быть олигархом, и в чем конкретно ваша заслуга?» — парировал Вячеслав П.

Один из украинцев высказался более резко. Он отметил, что за время президентского срока Зеленского олигарх Ринат Ахметов увеличил свое состояние с 4,8 до 7,6 млрд долларов. Да и остальные богатейшие жители Украины не стали беднее, а потому глава государства может лгать электорату, а не Госдепу.

«А вывешивать такую откровенную лапшу обязательно? Промолчали бы хотя бы немного, умнее могли бы выглядеть», — написала Iveta L.

Еще один пользователь интересуется, как сейчас обстоят дела у олигарха Игоря Коломойского. Другой призвал подвернуть деолигархизации Ахметова.

«Клоун давно перестал шутить. Теперь оно смеется над нами», — подчеркнул Sleepy Bear.

«Скоро будет минус один президент», — пошутил Артем.

Ранее стало известно, что лидер партии Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук планирует заниматься политической деятельностью и дальше, несмотря на домашний арест.

украина зеленский медведчук соцсети олигархи
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