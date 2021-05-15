Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни

Москва, 15 мая. Музыкант и композитор Юрий Лоза подал в суд на руководство Первого канала и требует взыскания компенсации за использование его песни «Плот» в одном из выпусков шоу «Голос».

Как утверждает певец, телеканал нарушил его права на его песню «Плот», которую он написал в 1982 году. В одном из выпусков программы «Голос», который вышел в эфир в октябре 2020 года, была использована кавер-версия композиции.

Как пишет «Коммерсант», музыкант требует четыре млн рублей за нарушение авторских прав. Моральный ущерб он оценил в один миллион рублей. Кроме этого в судебном иске он потребовал от телеканала заблокировать публичный доступ к тому выпуску, в котором прозвучал кавер.

Недавно музыкант и композитор Юрий Лоза рассказал о своей неприязни к продюсеру группы «На-На». Артист рад, что вовремя завершил сотрудничество с Бари Алибасовым.

По словам музыканта, он хотел, чтобы в репертуар группы вошла песня его сочинения «Плот». Однако продюсер нелестно высказался о творчестве артиста. Позже именно композиция «Плот» принесет Лозе всенародную любовь.