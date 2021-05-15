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03:22
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03:08
Общество
Психолог объяснил, почему прохожие в Казани не остановили студента с ружьем
03:07
Общество
Составлен список лучших озер для рыбалки в Ленобласти
03:07
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин поделился трогательным видео со свадьбы старшей дочери
03:06
Экономика
Бизнесмен призвал освободить от налогов россиян с низкими зарплатами
03:00
Общество
Анатолий Вассерман назвал способ спасти украинские АЭС от катастрофы
02:52
Общество
Смольный сообщил о росте числа выздоравливающих от COVID-19 в Петербурге
02:51
Общество
Роскачество раскрыло мифы и правду о микроволновках
02:48
Экономика
В ПФР рассказали, у кого из пенсионеров заберут «лишние» деньги
02:32
Политика
Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из госрезиденции
02:26
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Технологии
Японский производитель тостеров решил выпустить 5G-смартфон
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Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска от границы с Арменией
02:05
Шоу-бизнес
Сексолог объяснила страсть Волочковой к шпагатам
02:05
Политика
Лидер ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня
02:04
Экономика
Юрист детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче
02:00
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Психолог объяснил, почему прохожие в Казани не остановили студента с ружьем

Общество
Психолог объяснил, почему прохожие в Казани не остановили студента с ружьем
Global Look Press  /  lnaz Galyaviev&#039;s Telegram / via Globallookpress.com

Москва, 15 мая. Прохожие не попытались остановить молодого человека в черной одежде, несущего ружье, из-за отсутствия поддержки.

К такому выводу пришел Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» в беседе с «Лента.ру».

«Большая часть людей старается отстраниться даже когда происходят драки. Если люди с большой социальной активностью — они влезут в драки, а если без социальной активности, то не влезают, потому что не чувствуют поддержки», — пояснил он.

Также дело в осторожности. После крупных трагедий, какой стал массовый расстрел в керченском колледже в 2018 году, осторожность людей на какое-то время повышается, и молодой человек в закрытой черной одежде, несущий, предположительно, оружие, будет привлекать внимание.

«Ну идет себе человек с ружьем, они же не знают, куда он идет и зачем. Сейчас, после трагедии в Казани, реагировать будут — пока это на слуху, на памяти, — у людей совершенно иное восприятие, а потом это забывается, и люди спокойно реагируют», — сказал специалист.

Люди с большой вероятностью отреагируют в случае недавнего шокирующего опыта, невзирая на неподходящие обстоятельства. Однако со временем к подозрительным прохожим люди относятся со все меньшей опаской, сомневаясь в своей правоте и думая, что молодой человек сомнительной наружности может быть охотником или спортсменом.

Недавно военный корреспондент призвал признать массовые расстрелы террористической деятельностью. Это, по мнению Семена Пегова, может остановить популяризацию насилия в России и позволит правоохранительным органам использовать больше инструментов для защиты общества от будущих убийц.

убийство психолог массовый расстрел
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