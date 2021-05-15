Психолог объяснил, почему прохожие в Казани не остановили студента с ружьем

Москва, 15 мая. Прохожие не попытались остановить молодого человека в черной одежде, несущего ружье, из-за отсутствия поддержки.

К такому выводу пришел Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» в беседе с «Лента.ру».

«Большая часть людей старается отстраниться даже когда происходят драки. Если люди с большой социальной активностью — они влезут в драки, а если без социальной активности, то не влезают, потому что не чувствуют поддержки», — пояснил он.

Также дело в осторожности. После крупных трагедий, какой стал массовый расстрел в керченском колледже в 2018 году, осторожность людей на какое-то время повышается, и молодой человек в закрытой черной одежде, несущий, предположительно, оружие, будет привлекать внимание.

«Ну идет себе человек с ружьем, они же не знают, куда он идет и зачем. Сейчас, после трагедии в Казани, реагировать будут — пока это на слуху, на памяти, — у людей совершенно иное восприятие, а потом это забывается, и люди спокойно реагируют», — сказал специалист.

Люди с большой вероятностью отреагируют в случае недавнего шокирующего опыта, невзирая на неподходящие обстоятельства. Однако со временем к подозрительным прохожим люди относятся со все меньшей опаской, сомневаясь в своей правоте и думая, что молодой человек сомнительной наружности может быть охотником или спортсменом.

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