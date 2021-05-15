Составлен список лучших озер для рыбалки в Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 мая. Леноблводоканал поделился списком лучших озер для рыбалки в области. В этот перечень вошли пять водоемов.

В Приозерском районе, как отметили в ведомстве, лучше всего рыбачить на Невском озере. Здесь хорошо клюют плотва, окунь и ерш.

Отлично подходит для рыбалки озеро Заречное в Приозерском районе. Летом тут можно разжиться линем и красноперкой.

Множество рыбы водится в озере Зеркальном в Выборгском районе. Рыбаки увозят отсюда щуку и судака.

Шанс поймать леща и налима есть на Полянском озере на территории Выборгского района. В западной части водоема можно выловить щуку.

В список Леноблводоканала также вошло Пионерское озеро на Карельском перешейке в Выборгском районе. Поймать здесь можно плотву, ерша, леща и щуку. В зимнее время года хорошо клюет окунь.

Отличный улов недавно пообещали рыбакам на Камчатке. В ходе путины 2021 года здесь можно добыть около 350 тысяч тонн лососевых.