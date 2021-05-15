Иван Охлобыстин поделился трогательным видео со свадьбы старшей дочери

Москва, 15 мая. Старшая дочь Ивана Охлобыстина Анфиса вышла замуж, о чем своим поклонникам поспешил сообщить гордый отец.

На своей странице в Instagram актер вел детальную фиксацию каждого момента торжества.

«Утро началось необычно. Анфиса в этот день выходила замуж за Диму», — сообщил Охлобыстин, опубликовав видео, на котором Анфиса спускается по ступеням в объятия волнующегося жениха.

Подойдя к избраннику, девушка начинает заливисто смеяться, растерявшись от пристального внимания. Мама невесты, Оксана Арбузова, успокоила влюбленных, называя их «зайками».

Вскоре появились фотографии с церемонии в ЗАГСЕ: жених и невеста оставили свои подписи, официально став мужем и женой. Судя по кадрам, гостей не было, семья не планировала устраивать пышное торжество.

На видео, когда сотрудница ЗАГСа объявила молодых мужем и женой, камера поворачивается в сторону зала, запечатлев гордого отца. Судя по его реакции, он остался доволен выбором своей дочери.

Чуть позже Охлобыстин опубликовал видео из ресторана, куда молодые отправились после того, как венчались в церкви. Поклонники смогли увидеть танец папы с дочкой в роскошном свадебном платье под песню Роберто Лоретти O' Sole Mio.

Судя по комментариям, поклонники актера были растроганы до слез.

«Как трогательно! Поздравляю вас от души! Пусть дочь и зять будут счастливы много-много лет!» — пишет одна из фанаток.

«Ооо, как это трогательно… до слез. Будь счастлива!» — добавила другая.

О том, что его старшая дочка собирается замуж, актер рассказал СМИ еще в апреле. Тогда он сообщил, что влюбленные специально учат свадебный танец под песню «Есть только миг». Артист подчеркнул, что торжество будет скромным и семейным. Как можно судить по опубликованным Охлобыстиным кадрам, так оно и было.