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15 мая 03:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:23
Общество
Оно смеется над нами: украинцы разнесли заявление Зеленского
03:22
Шоу-бизнес
Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни
03:08
Общество
Психолог объяснил, почему прохожие в Казани не остановили студента с ружьем
03:07
Общество
Составлен список лучших озер для рыбалки в Ленобласти
03:07
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин поделился трогательным видео со свадьбы старшей дочери
03:06
Экономика
Бизнесмен призвал освободить от налогов россиян с низкими зарплатами
03:00
Общество
Анатолий Вассерман назвал способ спасти украинские АЭС от катастрофы
02:52
Общество
Смольный сообщил о росте числа выздоравливающих от COVID-19 в Петербурге
02:51
Общество
Роскачество раскрыло мифы и правду о микроволновках
02:48
Экономика
В ПФР рассказали, у кого из пенсионеров заберут «лишние» деньги
02:32
Политика
Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из госрезиденции
02:26
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02:24
Технологии
Японский производитель тостеров решил выпустить 5G-смартфон
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02:05
Шоу-бизнес
Сексолог объяснила страсть Волочковой к шпагатам
02:05
Политика
Лидер ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня
02:04
Экономика
Юрист детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче
02:00
Общество
Самые интересные факты о канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» в Крыму
01:45
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01:33
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Иван Охлобыстин поделился трогательным видео со свадьбы старшей дочери

Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин поделился трогательным видео со свадьбы старшей дочери
instagram.com  /  @psykero1477

Москва, 15 мая. Старшая дочь Ивана Охлобыстина Анфиса вышла замуж, о чем своим поклонникам поспешил сообщить гордый отец.

На своей странице в Instagram актер вел детальную фиксацию каждого момента торжества.

«Утро началось необычно. Анфиса в этот день выходила замуж за Диму», — сообщил Охлобыстин, опубликовав видео, на котором Анфиса спускается по ступеням в объятия волнующегося жениха.

Подойдя к избраннику, девушка начинает заливисто смеяться, растерявшись от пристального внимания. Мама невесты, Оксана Арбузова, успокоила влюбленных, называя их «зайками».

Вскоре появились фотографии с церемонии в ЗАГСЕ: жених и невеста оставили свои подписи, официально став мужем и женой. Судя по кадрам, гостей не было, семья не планировала устраивать пышное торжество.

На видео, когда сотрудница ЗАГСа объявила молодых мужем и женой, камера поворачивается в сторону зала, запечатлев гордого отца. Судя по его реакции, он остался доволен выбором своей дочери.

Чуть позже Охлобыстин опубликовал видео из ресторана, куда молодые отправились после того, как венчались в церкви. Поклонники смогли увидеть танец папы с дочкой в роскошном свадебном платье под песню Роберто Лоретти O' Sole Mio.

Судя по комментариям, поклонники актера были растроганы до слез.

«Как трогательно! Поздравляю вас от души! Пусть дочь и зять будут счастливы много-много лет!» — пишет одна из фанаток.

«Ооо, как это трогательно… до слез. Будь счастлива!» — добавила другая.

О том, что его старшая дочка собирается замуж, актер рассказал СМИ еще в апреле. Тогда он сообщил, что влюбленные специально учат свадебный танец под песню «Есть только миг». Артист подчеркнул, что торжество будет скромным и семейным. Как можно судить по опубликованным Охлобыстиным кадрам, так оно и было.

свадьба охлобыстин иван охлобыстин арбузова
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Все новости / Шоу-бизнес / Иван Охлобыстин поделился трогательным видео со свадьбы старшей дочери
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