Бизнесмен призвал освободить от налогов россиян с низкими зарплатами

Москва, 15 мая. Если россиянин получает минимальную оплату труда, он не должен платить никаких налогов, заявил бизнесмен Дмитрий Потапенко.

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели опрос, в результате которого выяснилось, что большая часть жителей России считает, что спасатели и пожарные, шахтеры, преподаватели, медики, разнорабочие и продавцы получают несправедливо низкие зарплаты. Комментируя результаты социологического исследования в интервью «Собеседнику», Потапенко подчеркнул, что установление минимальной оплаты труда не работает.

«Она вроде и так существует, но многие люди – например медики – работают на 0,2 или 0,5 ставки и посыл установления любой цифры почасовой оплаты труда не имеет никакого смысла», — подчеркнул бизнесмен.

По его мнению, «работать нужно над балансом спроса и предложения». Предприниматель напомнил, что «в России одни из самых высоких налогов: 39% на труд и 20% НДС».

«Государство должно убрать свои липкие лапки из карманов наших сограждан, чтобы они получали доход. Если человек получает минимальную оплату труда, то никаких налогов у него и членов его семьи быть не должно», — подчеркнул Потапенко.

В начале мая стало известно, что Госдума РФ начала подготовку к введению «налога на заработную плату». Нововведение станет возрождением системы «страхования занятости» за счет взносов с работодателей. Предполагаемый сбор призван обеспечить качественную финансовую поддержку безработным. Выплаты пособий предполагается осуществлять с отчислений от заработной платы.

В настоящее время социальные взносы в Пенсионный фонд РФ, социальное обеспечение и медицинское страхование составляют 30% от заработной платы.