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новостей
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Оно смеется над нами: украинцы разнесли заявление Зеленского
03:22
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Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни
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Общество
Психолог объяснил, почему прохожие в Казани не остановили студента с ружьем
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Общество
Составлен список лучших озер для рыбалки в Ленобласти
03:07
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин поделился трогательным видео со свадьбы старшей дочери
03:06
Экономика
Бизнесмен призвал освободить от налогов россиян с низкими зарплатами
03:00
Общество
Анатолий Вассерман назвал способ спасти украинские АЭС от катастрофы
02:52
Общество
Смольный сообщил о росте числа выздоравливающих от COVID-19 в Петербурге
02:51
Общество
Роскачество раскрыло мифы и правду о микроволновках
02:48
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02:32
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02:24
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Японский производитель тостеров решил выпустить 5G-смартфон
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02:05
Шоу-бизнес
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02:05
Политика
Лидер ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня
02:04
Экономика
Юрист детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче
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Общество
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Бизнесмен призвал освободить от налогов россиян с низкими зарплатами

Экономика
Бизнесмен призвал освободить от налогов россиян с низкими зарплатами
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 мая. Если россиянин получает минимальную оплату труда, он не должен платить никаких налогов, заявил бизнесмен Дмитрий Потапенко.

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели опрос, в результате которого выяснилось, что большая часть жителей России считает, что спасатели и пожарные, шахтеры, преподаватели, медики, разнорабочие и продавцы получают несправедливо низкие зарплаты. Комментируя результаты социологического исследования в интервью «Собеседнику», Потапенко подчеркнул, что установление минимальной оплаты труда не работает.

«Она вроде и так существует, но многие люди – например медики – работают на 0,2 или 0,5 ставки и посыл установления любой цифры почасовой оплаты труда не имеет никакого смысла», — подчеркнул бизнесмен.

По его мнению, «работать нужно над балансом спроса и предложения». Предприниматель напомнил, что «в России одни из самых высоких налогов: 39% на труд и 20% НДС».

«Государство должно убрать свои липкие лапки из карманов наших сограждан, чтобы они получали доход. Если человек получает минимальную оплату труда, то никаких налогов у него и членов его семьи быть не должно», — подчеркнул Потапенко.

В начале мая стало известно, что Госдума РФ начала подготовку к введению «налога на заработную плату». Нововведение станет возрождением системы «страхования занятости» за счет взносов с работодателей. Предполагаемый сбор призван обеспечить качественную финансовую поддержку безработным. Выплаты пособий предполагается осуществлять с отчислений от заработной платы.

В настоящее время социальные взносы в Пенсионный фонд РФ, социальное обеспечение и медицинское страхование составляют 30% от заработной платы.

налоги мрот зарплаты
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