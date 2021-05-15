Роскачество раскрыло мифы и правду о микроволновках

Москва, 15 мая. Эксперты Роскачества вместе с британскими специалистами развеяли основные мифы о вреде микроволновых печей, главный из которых: провоцирует ли техника развитие рака.

Эксперты отмечают, что до сих пор многие приравнивают покупку СВЧ-печи к установке ядерного реактора в доме, хотя нет ни одного достоверного исследования, подтвердившего бы опасность микроволнового излучения.

СВЧ-печи убивают полезные вещества в еде?

Эксперты Роскачества ссылаются на данные ВОЗ, которые сообщают, что «пищевая ценность еды, приготовленной в микроволновке, не меньше (и даже больше!), чем еды, приготовленной на плите».

Благодаря тому, что пища греется быстрее, она сохраняет важные витамины и микроэлементы, которые разрушаются при длительном нагревании, к примеру, на сковородке или в духовке. Еще один приятный факт: поскольку для варки в микроволновке нужно меньше воды, «полезные нутриенты не мигрируют в воду так сильно, как это происходит в кипящей кастрюле».

Микроволновки радиоактивны?

«Идея о том, что микроволновые печи представляют собой радиоактивную опасность, похоже, больше основывается на телесериалах о конце света, чем на каких-либо реальных научных доказательствах», — пишет некоммерческая потребительская организация Великобритании Which?.

Эксперты Роскачества подчеркивают, что в микроволновке «нет никакой радиации, вместо нее — обычные электромагнитные волны». Сравнить их можно с мобильной связью, но никак не с ядерным реактором.

Пробиваются ли микроволны через щели СВЧ-печи?

Роскачество исследовало микроволновки на утечку с помощью специального детектора. Проверке подверглись уплотнение дверцы, окно, панель управления, вентиляционные отверстия и другие элементы.

«Ни в одном случае мы не зафиксировали выхода микроволн за пределы печки», — подчеркивается в сообщении.

При этом эксперты отмечают, что за микроволновкой нужно ухаживать: следить, чтобы дверца полностью закрывалась, а уплотнение дверцы было чистым и целым.

Еда из микроволновки вызывает рак?

В Роскачестве назвали подобные опасения абсолютно безосновательными.

«Фактические данные показывают, что нет никакой связи между использованием микроволновой печи и повышенным риском возникновения рака. В контексте риска этого заболевания гораздо важнее то, что именно вы кладете в микроволновую печь. Так что читайте этикетки и старайтесь снизить уровень сахара, жира и соли в продуктах», — заявил Which? специалист благотворительной организации Великобритании по исследованию рака Зара Шнайдер.

Опасность для людей с кардиостимулятором?

Существует миф, при пользовании микроволновкой можно нарушить настройки кардиостимулятора. Однако специалисты подчеркивают, чтобы защитить кардиостимулятор от любых электромагнитных помех, достаточно держаться на расстоянии 15 см от СВЧ-печи, когда она включена.

Еду опасно разогревать в пластиковой таре?

Этот пункт оказался полностью соответствующим действительности. В пластике могут содержаться токсичный бисфенол А, фталаты и другие потенциально опасные соединения, которые мигрируют в пищу при нагревании.

В микроволновке можно использовать только контейнеры, имеющие специальную маркировку (пиктограмма микроволновой печи). Если такого знака нет, лучше переложить продукты стеклянную или керамическую посуду.

Ранее эксперты Роскачества провели веерное исследование микроволновых печей. По итогам тестов они не нашли зависимости эксплуатационных свойств СВЧ-печей от их типа, цены или бренда. При этом самая дорогая техника, которая приняла участие в экспериментах, показала не лучший результат, к примеру, в испытаниях удобства. Высокие результаты были у приборов среднего ценового диапазона.