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15 мая 03:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:23
Общество
Оно смеется над нами: украинцы разнесли заявление Зеленского
03:22
Шоу-бизнес
Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни
03:08
Общество
Психолог объяснил, почему прохожие в Казани не остановили студента с ружьем
03:07
Общество
Составлен список лучших озер для рыбалки в Ленобласти
03:07
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин поделился трогательным видео со свадьбы старшей дочери
03:06
Экономика
Бизнесмен призвал освободить от налогов россиян с низкими зарплатами
03:00
Общество
Анатолий Вассерман назвал способ спасти украинские АЭС от катастрофы
02:52
Общество
Смольный сообщил о росте числа выздоравливающих от COVID-19 в Петербурге
02:51
Общество
Роскачество раскрыло мифы и правду о микроволновках
02:48
Экономика
В ПФР рассказали, у кого из пенсионеров заберут «лишние» деньги
02:32
Политика
Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из госрезиденции
02:26
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02:24
Технологии
Японский производитель тостеров решил выпустить 5G-смартфон
02:07
Политика
Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска от границы с Арменией
02:05
Шоу-бизнес
Сексолог объяснила страсть Волочковой к шпагатам
02:05
Политика
Лидер ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня
02:04
Экономика
Юрист детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче
02:00
Общество
Самые интересные факты о канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» в Крыму
01:45
Экономика
Дипломаты США: нужно делиться вакциной, иначе Россия и Китай победят
01:33
Экономика
Турецкий профессор уверен в безопасности «Спутника V»
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В ПФР рассказали, у кого из пенсионеров заберут «лишние» деньги

Экономика
В ПФР рассказали, у кого из пенсионеров заберут «лишние» деньги
ФБА «Экономика сегодня»

Петрозаводск, 15 мая. Пенсионный фонд РФ переплатил пенсионерам Карелии. Если россияне не отдадут деньги добровольно, ПФР намерен взыскивать их через суд.

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Карелии, есть некоторые виды пенсионных выплат, которые выплачивают только неработающим россиянам. Однако выяснилось, что с начала 2021 года «в 614 случаях были выявлены переплаты пенсий или компенсационных выплат». Это связано с тем, что пенсионеры не сообщили в ПРФ о своем устройстве на работу.

«При выявлении фактов трудовой деятельности гражданина, органами ПФР излишне выплаченные суммы будут рассчитаны за весь период незаконного получения выплаты, в том числе путем взыскания через судебные органы в случае отказа о добровольном возмещении указанных сумм», — подчеркивается в сообщении фонда.

На сайте организации есть полный список тех, кому необходимо сообщать в ПФР о факте работы.

Ранее в ПФР рассказали, когда россиянам следует начинать готовиться к выходу на пенсию и как это лучше сделать. В фонде рекомендуют обращаться за два года до наступления пенсионного возраста, поскольку необходимо будет собрать приличный комплект документов и подтвердить определенные периоды работы или учебы. Получение документов может затянуться. Такая «подготовка» в дальнейшем помогает назначить пенсию в максимально выгодном для гражданина размере и в кратчайшие сроки.

пенсии карелия пфр
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Все новости / Экономика / В ПФР рассказали, у кого из пенсионеров заберут «лишние» деньги
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