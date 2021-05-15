В ПФР рассказали, у кого из пенсионеров заберут «лишние» деньги

Петрозаводск, 15 мая. Пенсионный фонд РФ переплатил пенсионерам Карелии. Если россияне не отдадут деньги добровольно, ПФР намерен взыскивать их через суд.

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Карелии, есть некоторые виды пенсионных выплат, которые выплачивают только неработающим россиянам. Однако выяснилось, что с начала 2021 года «в 614 случаях были выявлены переплаты пенсий или компенсационных выплат». Это связано с тем, что пенсионеры не сообщили в ПРФ о своем устройстве на работу.

«При выявлении фактов трудовой деятельности гражданина, органами ПФР излишне выплаченные суммы будут рассчитаны за весь период незаконного получения выплаты, в том числе путем взыскания через судебные органы в случае отказа о добровольном возмещении указанных сумм», — подчеркивается в сообщении фонда.

На сайте организации есть полный список тех, кому необходимо сообщать в ПФР о факте работы.

Ранее в ПФР рассказали, когда россиянам следует начинать готовиться к выходу на пенсию и как это лучше сделать. В фонде рекомендуют обращаться за два года до наступления пенсионного возраста, поскольку необходимо будет собрать приличный комплект документов и подтвердить определенные периоды работы или учебы. Получение документов может затянуться. Такая «подготовка» в дальнейшем помогает назначить пенсию в максимально выгодном для гражданина размере и в кратчайшие сроки.