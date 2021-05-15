Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из госрезиденции

Киев, 15 мая. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала выселить из государственной резиденции действующего главу государства Владимира Зеленского.

В опубликованном на сайте партии сообщении от Зеленского потребовали начать жить как герой известного сериала «Слуга народа» Голобородько. Авторы обращения также призвали президента передать дачу в Конча-Заспе детям, но не своим.

«Европейская солидарность» требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции», — говорится в сообщении.

Ранее Порошенко заявил, что азовское море является украинской территорией, которую «захватили». Он потребовал, чтобы Киев ввел соответствующие санкции в отношении России.