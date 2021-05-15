Американский эсминец вышел из акватории Черного моря

Москва, 15 мая. Сторожевой корабль ВМС США Hamilton завершил операции в Черном море и покинул его. Об этом сообщил Шестой флот ВМС США.

Корабль Береговой охраны США Hamilton начал переход из Черного моря после «обеспечения безопасности на море и укрепления партнерства с Болгарией, Грузией, Румынией, Турцией и Украиной», указано в сообщении Шестого флота в Twitter, опубликованном в пятницу, 14 мая.

Корабль вошел в акваторию Черного моря 27 апреля. Силы Черноморского флота контролировали его маневры. В заявлении США отмечалось, что «Черное море не принадлежит какой-либо одной стране, оно принадлежит миру».

Накануне ФАН сообщал о том, что в состав Черноморского флота входят 260 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения. Общая численность личного состава — порядка 25 000 человек. Флагманом флота является ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант», который недавно вернулся в Севастополь после модернизации.