Американский эсминец вышел из акватории Черного моря

Москва, 15 мая. Сторожевой корабль ВМС США Hamilton завершил операции в Черном море и покинул его. Об этом сообщил Шестой флот ВМС США.

Корабль Береговой охраны США Hamilton начал переход из Черного моря после «обеспечения безопасности на море и укрепления партнерства с Болгарией, Грузией, Румынией, Турцией и Украиной», указано в сообщении Шестого флота в Twitter, опубликованном в пятницу, 14 мая.

#USCGCHamilton began transiting out of the #BlackSea after maintaining Maritime security & strengthening partnerships with Bulgaria, Georgia, Romania, Turkey and Ukraine ????????????????????????????????????????????????https://t.co/23S4ws3n62#Triservice @USNavy @US_EUCOM @USCGLANTAREA