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15 мая 03:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:23
Общество
Оно смеется над нами: украинцы разнесли заявление Зеленского
03:22
Шоу-бизнес
Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни
03:08
Общество
Психолог объяснил, почему прохожие в Казани не остановили студента с ружьем
03:07
Общество
Составлен список лучших озер для рыбалки в Ленобласти
03:07
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин поделился трогательным видео со свадьбы старшей дочери
03:06
Экономика
Бизнесмен призвал освободить от налогов россиян с низкими зарплатами
03:00
Общество
Анатолий Вассерман назвал способ спасти украинские АЭС от катастрофы
02:52
Общество
Смольный сообщил о росте числа выздоравливающих от COVID-19 в Петербурге
02:51
Общество
Роскачество раскрыло мифы и правду о микроволновках
02:48
Экономика
В ПФР рассказали, у кого из пенсионеров заберут «лишние» деньги
02:32
Политика
Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из госрезиденции
02:26
Армия
Американский эсминец вышел из акватории Черного моря
02:24
Технологии
Японский производитель тостеров решил выпустить 5G-смартфон
02:07
Политика
Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска от границы с Арменией
02:05
Шоу-бизнес
Сексолог объяснила страсть Волочковой к шпагатам
02:05
Политика
Лидер ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня
02:04
Экономика
Юрист детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче
02:00
Общество
Самые интересные факты о канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» в Крыму
01:45
Экономика
Дипломаты США: нужно делиться вакциной, иначе Россия и Китай победят
01:33
Экономика
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Японский производитель тостеров решил выпустить 5G-смартфон

Технологии
Японский производитель тостеров решил выпустить 5G-смартфон
pixabay.com

Токио, 15 мая. Японская компания Balmuda, специализирующаяся на производстве бытовой техники, решила занять свою нишу на рынке смартфонов.

Производитель популярных в Японии тостеров готовится представить мобильное устройство на базе Android. Новинка сможет работать в сетях 5G. Другие характеристики гаджета пока держатся в секрете. Старт продаж смартфона намечен на ноябрь нынешнего года.

«Основываясь на опыте и достижениях, накопленных в бизнесе бытовой техники, мы хотели бы предложить новые впечатления и сюрпризы, уникальные для Balmuda, даже на рынке мобильных телефонов, который становится все более массовым», — отмечено в сообщении компании.

К производству смартфона Balmuda подключит компанию Kyocera. Продавать устройство будут с сим-картами японского оператора SoftBank. Покупатели также смогут приобрести у производителя разблокированную версию.

Китайская корпорация Xiaomi недавно презентовала свой флагманский смартфон Mi 11 в Москве. Новинка обладает системой из трех камер со 108-мегапиксельным основным сенсором.

смартфон тостер balmuda
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