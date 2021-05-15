Японский производитель тостеров решил выпустить 5G-смартфон

Токио, 15 мая. Японская компания Balmuda, специализирующаяся на производстве бытовой техники, решила занять свою нишу на рынке смартфонов.

Производитель популярных в Японии тостеров готовится представить мобильное устройство на базе Android. Новинка сможет работать в сетях 5G. Другие характеристики гаджета пока держатся в секрете. Старт продаж смартфона намечен на ноябрь нынешнего года.

«Основываясь на опыте и достижениях, накопленных в бизнесе бытовой техники, мы хотели бы предложить новые впечатления и сюрпризы, уникальные для Balmuda, даже на рынке мобильных телефонов, который становится все более массовым», — отмечено в сообщении компании.

К производству смартфона Balmuda подключит компанию Kyocera. Продавать устройство будут с сим-картами японского оператора SoftBank. Покупатели также смогут приобрести у производителя разблокированную версию.

Китайская корпорация Xiaomi недавно презентовала свой флагманский смартфон Mi 11 в Москве. Новинка обладает системой из трех камер со 108-мегапиксельным основным сенсором.