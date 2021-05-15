Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска от границы с Арменией

Вашингтон, 15 мая. США ожидают немедленного отведения войск Азербайджана от границы с Арменией. Об этом заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер.

Она сообщила, что Вашингтон внимательно наблюдает за ситуацией в Сюникской области. Она находится на границе с Азербайджаном. Портер отметила, что перемещения войск на спорных территориях являются безответственным и неоправданно провокационным шагом

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что стороны 13 мая договорились о выводе азербайджанских военных с территории Сюникской области. При этом Баку выполнил соглашение лишь частично, заявил он. После этого Пашинян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщала пресс-служба Минобороны РФ.