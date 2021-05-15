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15 мая 03:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:23
Общество
Оно смеется над нами: украинцы разнесли заявление Зеленского
03:22
Шоу-бизнес
Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни
03:08
Общество
Психолог объяснил, почему прохожие в Казани не остановили студента с ружьем
03:07
Общество
Составлен список лучших озер для рыбалки в Ленобласти
03:07
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин поделился трогательным видео со свадьбы старшей дочери
03:06
Экономика
Бизнесмен призвал освободить от налогов россиян с низкими зарплатами
03:00
Общество
Анатолий Вассерман назвал способ спасти украинские АЭС от катастрофы
02:52
Общество
Смольный сообщил о росте числа выздоравливающих от COVID-19 в Петербурге
02:51
Общество
Роскачество раскрыло мифы и правду о микроволновках
02:48
Экономика
В ПФР рассказали, у кого из пенсионеров заберут «лишние» деньги
02:32
Политика
Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из госрезиденции
02:26
Армия
Американский эсминец вышел из акватории Черного моря
02:24
Технологии
Японский производитель тостеров решил выпустить 5G-смартфон
02:07
Политика
Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска от границы с Арменией
02:05
Шоу-бизнес
Сексолог объяснила страсть Волочковой к шпагатам
02:05
Политика
Лидер ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня
02:04
Экономика
Юрист детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче
02:00
Общество
Самые интересные факты о канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» в Крыму
01:45
Экономика
Дипломаты США: нужно делиться вакциной, иначе Россия и Китай победят
01:33
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Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска от границы с Арменией

Политика
Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска от границы с Арменией
archive.defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 15 мая. США ожидают немедленного отведения войск Азербайджана от границы с Арменией. Об этом заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер.

Она сообщила, что Вашингтон внимательно наблюдает за ситуацией в Сюникской области. Она находится на границе с Азербайджаном. Портер отметила, что перемещения войск на спорных территориях являются безответственным и неоправданно провокационным шагом

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что стороны 13 мая договорились о выводе азербайджанских военных с территории Сюникской области. При этом Баку выполнил соглашение лишь частично, заявил он. После этого Пашинян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщала пресс-служба Минобороны РФ.

Армения азербайджан госдеп
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