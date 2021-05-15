Сексолог объяснила страсть Волочковой к шпагатам

Москва, 15 мая. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова в народе заслужила титул «королевы шпагата». Психолог нашла причину необузданной страсти танцовщицы к эффектным растяжкам.

Балерина публикует фотографии со шпагатом на своей странице в Instagram с завидной регулярностью: на пляже, дома, в бане, в ресторане. Растяжка стала визитной карточкой артистки.

Сексолог-психолог Екатерина Киселева в беседе с Пятым каналом отметила, что подобному поведению есть причина.

instagram.com / @volochkova_art

«Тут можно провести прямую связь с детством. От недолюбленности, недосказанности, каких-то обид, которые ей причиняла мать», — заявил специалист.

Помня о том, что Волочкова в интервью рассказывала о натянутых отношениях с родителями, психолог добавила, что артистка, недолюбленная в детстве, «зафиксировала» это мнение, и теперь добивается внимания и любви любыми доступными способами.

«По поводу мужчины. Я считаю, что скрывает она для того, чтобы лишний раз не обжечься. Потому что предыдущие бурные романы либо быстро заканчивались, либо не приводили ни к чему серьезному», — добавила Кисилева.

Напомним, долгие месяцы Волочкова интриговала поклонников, скрывая ото всех своего возлюбленного. О нем было известно только, что зовут его Олег. Ходили даже слухи, что мужчину балерина выдумала, пытаясь получить дивиденды на хайпе. Накануне артистка решила рассекретить внешность избранника. Она сообщила, что за почти десять месяцев отношений они неоднократно скандалили и даже расставались. Оказалось, что возлюбленный не ценит творчество знаменитой танцовщицы.

Фамилию и род занятий кавалера Волочкова раскрывать не стала. По версии пользователей Сети, мужчине примерно 38 лет, у него частный бизнес. Свадьбу пара пока не планирует.