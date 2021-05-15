Лидер ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня

Газа, 15 мая. Лидер палестинского движения ХАМАС Халед Машааль заявил о готовности организации к перемирию с Израилем, сообщает The Times of Israel.

По его словам, пока в Израиле не дали ответ на предложение движения.

В начале мая у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки, в ходе которых за последние дни пострадали свыше 700 человек. В результате обострившейся ситуации между Израилем и сектором Газа с понедельника продолжается обмен ракетными ударами.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара ВВС Израиля убит высокопоставленный военный деятель ХАМАС Бассем Исса, армия обороны Израиля сообщила об уничтожении еще девяти командиров движения. Помимо Иссы, в списке числится, в частности, командир подразделения, специализирующегося на киберпространстве, Джамаа Тахла.