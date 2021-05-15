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Оно смеется над нами: украинцы разнесли заявление Зеленского
03:22
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Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни
03:08
Общество
Психолог объяснил, почему прохожие в Казани не остановили студента с ружьем
03:07
Общество
Составлен список лучших озер для рыбалки в Ленобласти
03:07
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин поделился трогательным видео со свадьбы старшей дочери
03:06
Экономика
Бизнесмен призвал освободить от налогов россиян с низкими зарплатами
03:00
Общество
Анатолий Вассерман назвал способ спасти украинские АЭС от катастрофы
02:52
Общество
Смольный сообщил о росте числа выздоравливающих от COVID-19 в Петербурге
02:51
Общество
Роскачество раскрыло мифы и правду о микроволновках
02:48
Экономика
В ПФР рассказали, у кого из пенсионеров заберут «лишние» деньги
02:32
Политика
Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из госрезиденции
02:26
Армия
Американский эсминец вышел из акватории Черного моря
02:24
Технологии
Японский производитель тостеров решил выпустить 5G-смартфон
02:07
Политика
Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска от границы с Арменией
02:05
Шоу-бизнес
Сексолог объяснила страсть Волочковой к шпагатам
02:05
Политика
Лидер ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня
02:04
Экономика
Юрист детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче
02:00
Общество
Самые интересные факты о канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» в Крыму
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Юрист детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче

  /   Обновлено: 15 мая 2021 02:35
Экономика
Юрист детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче
pixabay.com

Москва, 15 мая. Знание нехитрых правил, что можно и нельзя строить на своем дачном участке, помогут избежать ненужных финансовых и эмоциональных потерь. 

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм» отметил, что все виды и категории объектов, которые можно строить на земельных участках, четко определены. К примеру, на участке, предназначенном для выращивания сельскохозяйственной продукции, запрещено возводить капитальные постройки — то есть здание с фундаментом. Бытовку, сарай или беседку, которые можно легко перенести в другое место, никто строить не запрещает.

На садовом участке строить капитальные строения на фундаменте можно, но их высота ограничена 20 метрами или тремя этажами. Все капитальные вспомогательные строения подлежат соответствующей государственной регистрации. Юрист напомнил, что зарегистрировать недвижимость не сложно, поскольку «дачная амнистия» продлена до 1 марта 2026 года.

Юрист детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче
pixabay.com  / 

Соловьев обратил внимание на еще один важный момент, о котором не стоит забывать перед началом строительства: нужно соблюсти интересы соседей и предусмотреть возможные спорные ситуации.

«Ведь если ваш дом, например, будет загораживать поступление солнечного света или еще каким-либо образом создаст неудобства, то дело может закончится не только конфликтом, но и обращением в суд», — отметил эксперт.

Если суд встанет на сторону соседа, постройку могут заставить снести.

Ранее адвокат Дарья Морозова в беседе с ФАН составила четкое руководство по регистрации права собственности в отношении дачного участка или земельного надела. Она рассказала, какие земли можно оформить в собственность, а какие даже и не стоит пытаться, каков порядок оформления участков разных типов, какие документы собирать и куда с ними обращаться.

недвижимость дача дачная амнистия
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