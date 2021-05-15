Юрист детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче

Москва, 15 мая. Знание нехитрых правил, что можно и нельзя строить на своем дачном участке, помогут избежать ненужных финансовых и эмоциональных потерь.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм» отметил, что все виды и категории объектов, которые можно строить на земельных участках, четко определены. К примеру, на участке, предназначенном для выращивания сельскохозяйственной продукции, запрещено возводить капитальные постройки — то есть здание с фундаментом. Бытовку, сарай или беседку, которые можно легко перенести в другое место, никто строить не запрещает.

На садовом участке строить капитальные строения на фундаменте можно, но их высота ограничена 20 метрами или тремя этажами. Все капитальные вспомогательные строения подлежат соответствующей государственной регистрации. Юрист напомнил, что зарегистрировать недвижимость не сложно, поскольку «дачная амнистия» продлена до 1 марта 2026 года.

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Соловьев обратил внимание на еще один важный момент, о котором не стоит забывать перед началом строительства: нужно соблюсти интересы соседей и предусмотреть возможные спорные ситуации.

«Ведь если ваш дом, например, будет загораживать поступление солнечного света или еще каким-либо образом создаст неудобства, то дело может закончится не только конфликтом, но и обращением в суд», — отметил эксперт.

Если суд встанет на сторону соседа, постройку могут заставить снести.

Ранее адвокат Дарья Морозова в беседе с ФАН составила четкое руководство по регистрации права собственности в отношении дачного участка или земельного надела. Она рассказала, какие земли можно оформить в собственность, а какие даже и не стоит пытаться, каков порядок оформления участков разных типов, какие документы собирать и куда с ними обращаться.