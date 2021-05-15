Дипломаты США: нужно делиться вакциной, иначе Россия и Китай победят

Вашингтон, 15 мая. Американские дипломаты призывают власти как можно скорее решить вопрос с поставками вакцин от COVID-19 за рубеж. В противном случае Москва и Пекин опередят Вашингтон.

В США решают, как реагировать на запросы государств относительно поставки коронавирусных препаратов. В то же время Россия и Китай бесплатно экспортировали вакцины в ряд стран, что позволило им улучшить отношения. Об этом сообщает ИноСМИ.

Американский президент Джо Байден в начале своего президентского срока обещал, что США будут мировыми лидерами в пандемию. Однако Белый дом заявляет, что сначала правительство обеспечит вакциной собственное население, и лишь затем станет помогать другим.

«Нам не нужны эти дозы [вакцины AstraZeneca]. Именно поэтому мы уже говорили, что мы отправим часть из них за границу. Однако нам необходимо действовать гораздо быстрее, чтобы доставить вакцины и другие товары медицинского назначения в те страны, которые с трудом справляются с ростом заболеваемости», — отметил высокопоставленный чиновник США.

Дипломаты Африки, Ближнего Востока и Южной Азии заявляют, что местные правительства просят США помочь в борьбе с пандемией, особенно на фоне распространения новых штаммов. Пока Вашингтон размышляет, Филиппины уже получили вакцины от Пекина. Правительство США детально обсуждает этот вопрос на всех уровнях и продолжает разрабатывать программы. Однако в то же время Россия укрепляет отношения с Южной Америкой и прочими государствами. Вакцину «Спутник V» одобрили уже в 63 странах.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что второй год коронавирусной пандемии может принести больше смертей в сравнении с первым.