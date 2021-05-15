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15 мая 01:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:45
Экономика
Дипломаты США: нужно делиться вакциной, иначе Россия и Китай победят
01:33
Экономика
Турецкий профессор уверен в безопасности «Спутника V»
01:32
Общество
Украина никогда не заплатит: читатели Le FIgaro отреагировали на сделку Киева и Парижа
01:14
Общество
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гроз в Москве
01:12
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«Олежа походу накосячил»: поклонники Волочковой гадают, кто разочаровал балерину
01:11
Политика
Отставные полицейские пожаловались на «агрессивные меньшинства» во Франции
01:11
Спорт
УЕФА лицензировала десять футбольных клубов РПЛ
01:04
Армия
Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС
01:00
Политика
Политологи усомнились в атаке дипломатов США «направленной энергией»
00:37
Происшествия
Движение «Колумбайн» предложили признать террористической деятельностью
00:36
Политика
Глава «Нафтогаза» назвал встречу с Путиным самым впечатляющим событием
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
Политика
Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
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Турецкий профессор уверен в безопасности «Спутника V»

Экономика
Турецкий профессор уверен в безопасности «Спутника V»
Global Look Press  /  Thiago Prudencio / Keystone Press Agency

Москва, 15 мая. Российская вакцина «Спутник V» будет производиться в Турции. Сначала в стране сомневались в ее эффективности, но теперь в Анкаре уверены, что населению не за что переживать.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара и Москва достигли договоренностей относительно 50 млн доз российской вакцины. При этом производство препарата будет осуществляться непосредственно на территории заказчика. Таким образом, «Спутник V» получил одобрение уже в 63 странах. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Это вирусная векторная вакцина, как и препараты AstraZeneca и Johnson & Johnson. В аденовирусы встраивается спайковый белок коронавируса, и этот белок вводится в организм человека. Иммунная система, реагируя на спайковый белок, вырабатывает антитела и обеспечивает защиту», — написал заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета Анкарского университета Исмаил Балык.

Он пояснил, что в качестве носителя применяется иной, безопасный вирус, который не вредит человеческому организму. Он вспомнил, что третья фаза испытаний показала, что эффективность вакцины составляет 91,6%, и при этом руководитель группы разработчиков вакцины Денис Логунов отметил, что показатель составляет 97,6%.

«Препарат зарегистрирован в 62 странах мира. Широко применяется в тех странах, где зарегистрирован, при этом еще ни одна из них не заявила о каких-либо проблемах с этой вакциной. Поэтому, когда препарат начнет применяться в нашей стране, наши граждане ни в коем случае не должны сомневаться», — резюмировал профессор.

Ранее стало известно, что президент африканской Анголы Жоау Лоренсу и его супруга Ана Диаш Лоренсу получили первую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

сша турция вакцина коронавирус Спутник V
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