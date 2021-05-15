Турецкий профессор уверен в безопасности «Спутника V»

Москва, 15 мая. Российская вакцина «Спутник V» будет производиться в Турции. Сначала в стране сомневались в ее эффективности, но теперь в Анкаре уверены, что населению не за что переживать.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара и Москва достигли договоренностей относительно 50 млн доз российской вакцины. При этом производство препарата будет осуществляться непосредственно на территории заказчика. Таким образом, «Спутник V» получил одобрение уже в 63 странах. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Это вирусная векторная вакцина, как и препараты AstraZeneca и Johnson & Johnson. В аденовирусы встраивается спайковый белок коронавируса, и этот белок вводится в организм человека. Иммунная система, реагируя на спайковый белок, вырабатывает антитела и обеспечивает защиту», — написал заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета Анкарского университета Исмаил Балык.

Он пояснил, что в качестве носителя применяется иной, безопасный вирус, который не вредит человеческому организму. Он вспомнил, что третья фаза испытаний показала, что эффективность вакцины составляет 91,6%, и при этом руководитель группы разработчиков вакцины Денис Логунов отметил, что показатель составляет 97,6%.

«Препарат зарегистрирован в 62 странах мира. Широко применяется в тех странах, где зарегистрирован, при этом еще ни одна из них не заявила о каких-либо проблемах с этой вакциной. Поэтому, когда препарат начнет применяться в нашей стране, наши граждане ни в коем случае не должны сомневаться», — резюмировал профессор.

Ранее стало известно, что президент африканской Анголы Жоау Лоренсу и его супруга Ана Диаш Лоренсу получили первую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».