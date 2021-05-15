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01:11
Политика
Отставные полицейские пожаловались на «агрессивные меньшинства» во Франции
01:11
Спорт
УЕФА лицензировала десять футбольных клубов РПЛ
01:04
Армия
Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС
01:00
Политика
Политологи усомнились в атаке дипломатов США «направленной энергией»
00:37
Происшествия
Движение «Колумбайн» предложили признать террористической деятельностью
00:36
Политика
Глава «Нафтогаза» назвал встречу с Путиным самым впечатляющим событием
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
Политика
Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
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С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero
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Украина никогда не заплатит: читатели Le FIgaro отреагировали на сделку Киева и Парижа

Общество
Украина никогда не заплатит: читатели Le FIgaro отреагировали на сделку Киева и Парижа
Новостное агентство «Харьков»

Киев, 15 мая. Франция и Украина подписали четыре соглашения на 1,3 млрд евро. Незалежная приобретает французскую продукцию через займы, но пользователи считают, что Киев не заплатит за нее.

Соглашение будет частично профинансировано из государственного казначейства. Еще 555 млн Украина получит во французских банках. Жители Франции считают, что их страна никогда не увидит деньги, которые она сейчас выделяет. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Беда в том, что Украина никогда не заплатит. Эта операция, которая, вероятно, обернется чистым убытком, является прежде всего провокацией против России», — отметил Vincent NETTER.

Один из пользователей обратил внимание, что обычно страны третьего мира (вроде Украины) покупают такую технику у Китая. Однако у КНР серьезный бизнес и они не хотят получать оплату «деревянными».

«Украинцы разорены, у них нет ни гроша, тем более что им лень возделывать землю, которую они сдают в аренду французам, немцам и другим!» — подчеркнул anonyme.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко предрек Украине скорый распад.

украина франция соцсети le figaro
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