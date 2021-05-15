Киев, 15 мая. Франция и Украина подписали четыре соглашения на 1,3 млрд евро. Незалежная приобретает французскую продукцию через займы, но пользователи считают, что Киев не заплатит за нее.

Соглашение будет частично профинансировано из государственного казначейства. Еще 555 млн Украина получит во французских банках. Жители Франции считают, что их страна никогда не увидит деньги, которые она сейчас выделяет. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Беда в том, что Украина никогда не заплатит. Эта операция, которая, вероятно, обернется чистым убытком, является прежде всего провокацией против России», — отметил Vincent NETTER.

Один из пользователей обратил внимание, что обычно страны третьего мира (вроде Украины) покупают такую технику у Китая. Однако у КНР серьезный бизнес и они не хотят получать оплату «деревянными».

«Украинцы разорены, у них нет ни гроша, тем более что им лень возделывать землю, которую они сдают в аренду французам, немцам и другим!» — подчеркнул anonyme.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко предрек Украине скорый распад.