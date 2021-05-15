«Олежа походу накосячил»: поклонники Волочковой гадают, кто разочаровал балерину

Москва, 15 мая. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова пожаловалась поклонникам на плохое настроение. Фолловеры же гадают, кто разочаровал артистку.

На своей странице в Instagram Волочкова сообщила подписчикам, что ей «почему-то так грустно». В субботу танцовщице придется покинуть любимые Мальдивы и отправиться в Москву, где ей предстоит подготовка к спектаклю. Но, как выяснилось, на островах портится погода, а Анастасия боится летать.

«Да и просто я настолько разочарованна», — резюмировала она, озадачив поклонников.

В комментариях пользователи гадаю, что же так могло разочаровать артистку. Большинство сошлись во мнении, что причиной этому мог стать ее возлюбленный Олег.

«Олежа походу накосячил», — пишет одна из поклонниц.

«Что, опять с Олегом поссорилась?» — поинтересовалась другая.

«Олех! Похоже ты исчез, не появившись… Как тень отца Гамлета», — иронизирует фолловер.

Pr Scr instagram.com / @volochkova_art

Накануне балерина наконец-то явила свету своего избранника, чью внешность она скрывала долгие месяцы. Все это время фанаты гадали, существует ли на самом деле таинственный Олег или это лишь очередной пиар-ход артистки.

Во время интервью Волочкова сообщила, что за почти десять месяцев отношений они неоднократно скандалили и даже расставались. Оказалось, что возлюбленный не ценит творчество знаменитой танцовщицы. Сам Олег признался, что до встречи со звездой был совсем другого мнения о ней.

Фамилия и профессия избранника балерины так и остались неизвестными. По версии пользователей Сети, мужчине примерно 38 лет, у него частный бизнес. Свадьбу пара пока не планирует.