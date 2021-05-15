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Турецкий профессор уверен в безопасности «Спутника V»
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Украина никогда не заплатит: читатели Le FIgaro отреагировали на сделку Киева и Парижа
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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гроз в Москве
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«Олежа походу накосячил»: поклонники Волочковой гадают, кто разочаровал балерину
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Отставные полицейские пожаловались на «агрессивные меньшинства» во Франции
01:11
Спорт
УЕФА лицензировала десять футбольных клубов РПЛ
01:04
Армия
Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС
01:00
Политика
Политологи усомнились в атаке дипломатов США «направленной энергией»
00:37
Происшествия
Движение «Колумбайн» предложили признать террористической деятельностью
00:36
Политика
Глава «Нафтогаза» назвал встречу с Путиным самым впечатляющим событием
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
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Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
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Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
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«Олежа походу накосячил»: поклонники Волочковой гадают, кто разочаровал балерину

  /   Обновлено: 15 мая 2021 01:16
Шоу-бизнес
«Олежа походу накосячил»: поклонники Волочковой гадают, кто разочаровал балерину
Prt Scr premier.one

Москва, 15 мая. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова пожаловалась поклонникам на плохое настроение. Фолловеры же гадают, кто разочаровал артистку.

На своей странице в Instagram Волочкова сообщила подписчикам, что ей «почему-то так грустно». В субботу танцовщице придется покинуть любимые Мальдивы и отправиться в Москву, где ей предстоит подготовка к спектаклю. Но, как выяснилось, на островах портится погода, а Анастасия боится летать.

«Да и просто я настолько разочарованна», — резюмировала она, озадачив поклонников.

В комментариях пользователи гадаю, что же так могло разочаровать артистку. Большинство сошлись во мнении, что причиной этому мог стать ее возлюбленный Олег.

«Олежа походу накосячил», — пишет одна из поклонниц.

«Что, опять с Олегом поссорилась?» — поинтересовалась другая.

«Олех! Похоже ты исчез, не появившись… Как тень отца Гамлета», — иронизирует фолловер.

«Олежа походу накосячил»: поклонники Волочковой гадают, кто разочаровал балерину
Pr Scr instagram.com  / @volochkova_art

Накануне балерина наконец-то явила свету своего избранника, чью внешность она скрывала долгие месяцы. Все это время фанаты гадали, существует ли на самом деле таинственный Олег или это лишь очередной пиар-ход артистки.

Во время интервью Волочкова сообщила, что за почти десять месяцев отношений они неоднократно скандалили и даже расставались. Оказалось, что возлюбленный не ценит творчество знаменитой танцовщицы. Сам Олег признался, что до встречи со звездой был совсем другого мнения о ней.

Фамилия и профессия избранника балерины так и остались неизвестными. По версии пользователей Сети, мужчине примерно 38 лет, у него частный бизнес. Свадьбу пара пока не планирует.

анастасия волочкова волочкова мальдивы олег
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