Отставные полицейские пожаловались на «агрессивные меньшинства» во Франции

Париж, 15 мая. Более 90 сотрудников полиции в отставке призвали руководство Франции и президента Эммануэля Макрона предотвратить ухудшение ситуации в сфере безопасности в стране.

Отставные полицейские 11 мая опубликовали на сайте mesopinions.com открытое письмо, которое уже поддержали около 30 тыс. человек. Среди авторов послания есть младшие офицеры и высшие чины, в том числе главный контроллер Ален Дешам.

Отставные полицейские попросили руководство Франции «сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации в сфере безопасности» в стране. Авторы письма утверждают, что законы республики в отдельных областях Франции больше не действуют, а власть государства оспаривают «агрессивные меньшинства», на что указывают участившиеся нападения на правоохранителей.

«Полицейские и жандармы — это залог сохранения мира и наших свобод. Но без безопасности в свободах нет смысла», — заявляют отставные полицейские.

Авторы послания призвали к материальному, юридическому и моральному перевооружению правоохранительных органов и обеспечению защиты сотрудников полиции и их семей. Ответственность за участившиеся беспорядки и рост преступности авторы письма возлагают на нелегальных мигрантов.

Ранее представители российского Фонда борьбы с репрессиями заявили, что организация готова оказать правовую и информационную помощь семье 27-летнего сенегальского беженца Бабакара Гейе, который стал жертвой действий сотрудников полиции французского города Ренн. Инициативная группа фонда обратилась к главе МВД Франции Жеральду Дарманену, министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти и премьер-министру Жану Кастексу с требованием разъяснить ситуацию в деле об убийстве Гейе.