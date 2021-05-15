УЕФА лицензировала десять футбольных клубов РПЛ

Москва, 15 мая. Самарские «Крылья Советов» и грозненский «Терек» вошли в число одиннадцати футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), получивших лицензии УЕФА.

На заседании комиссии РФС по лицензированию клубов было рассмотрено 47 комплектов документов. Право на участие в турнирах УЕФА помимо «Терека» и «Крыльев Советов» получили «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», ЦСКА, «Динамо», «Ростов», «Сочи» и «Краснодар».

По итогам нынешнего сезона «Крылья Советов» вернулись в РПЛ. В финале Кубка России по футболу самарская команда сыграла с «Локомотивом». Футболисты из Москвы обыграли своих соперников со счетом 1:3.