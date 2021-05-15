Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 01:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:45
Экономика
Дипломаты США: нужно делиться вакциной, иначе Россия и Китай победят
01:33
Экономика
Турецкий профессор уверен в безопасности «Спутника V»
01:32
Общество
Украина никогда не заплатит: читатели Le FIgaro отреагировали на сделку Киева и Парижа
01:14
Общество
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гроз в Москве
01:12
Шоу-бизнес
«Олежа походу накосячил»: поклонники Волочковой гадают, кто разочаровал балерину
01:11
Политика
Отставные полицейские пожаловались на «агрессивные меньшинства» во Франции
01:11
Спорт
УЕФА лицензировала десять футбольных клубов РПЛ
01:04
Армия
Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС
01:00
Политика
Политологи усомнились в атаке дипломатов США «направленной энергией»
00:37
Происшествия
Движение «Колумбайн» предложили признать террористической деятельностью
00:36
Политика
Глава «Нафтогаза» назвал встречу с Путиным самым впечатляющим событием
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
Политика
Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
Экономика
С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero
Все новости
15 мая 01:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:45
Экономика
Дипломаты США: нужно делиться вакциной, иначе Россия и Китай победят
01:33
Экономика
Турецкий профессор уверен в безопасности «Спутника V»
01:32
Общество
Украина никогда не заплатит: читатели Le FIgaro отреагировали на сделку Киева и Парижа
01:14
Общество
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гроз в Москве
01:12
Шоу-бизнес
«Олежа походу накосячил»: поклонники Волочковой гадают, кто разочаровал балерину
01:11
Политика
Отставные полицейские пожаловались на «агрессивные меньшинства» во Франции
01:11
Спорт
УЕФА лицензировала десять футбольных клубов РПЛ
01:04
Армия
Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС
01:00
Политика
Политологи усомнились в атаке дипломатов США «направленной энергией»
00:37
Происшествия
Движение «Колумбайн» предложили признать террористической деятельностью
00:36
Политика
Глава «Нафтогаза» назвал встречу с Путиным самым впечатляющим событием
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
Политика
Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
Экономика
С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero
Все новости

Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС

Армия
Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС
flickr.com  /  Israel Defense Forces

Тель-Авив, 15 мая. Израильская армия сообщила, что уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в секторе Газа.

Информацией об этом делится страница армии в Twitter. Главой офиса ХАМАС является Тауфик Абу Наим.

«Мы только что уничтожили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что минздрав Палестины поделился информацией о гибели 126 человек после авиаударов Израиля. Эти атаки унесли жизни 75 мужчин, 20 женщин и 31 ребенка. Информацией делится пресс-служба минздрава Палестины. Ранениями отделались 950 человек.

Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 408453 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Происшествия 121218 12 мая 2021
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 119122 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 87012 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 29810 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Все новости / Армия / Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС
Рейтинг@Mail.ru