Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС

Тель-Авив, 15 мая. Израильская армия сообщила, что уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в секторе Газа.

Информацией об этом делится страница армии в Twitter. Главой офиса ХАМАС является Тауфик Абу Наим.

«Мы только что уничтожили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что минздрав Палестины поделился информацией о гибели 126 человек после авиаударов Израиля. Эти атаки унесли жизни 75 мужчин, 20 женщин и 31 ребенка. Информацией делится пресс-служба минздрава Палестины. Ранениями отделались 950 человек.