Москва, 15 мая. Военный корреспондент Семен Пегов призвал признать движение «Колумбайн» террористической деятельностью, чтобы предотвратить популяризацию массовых убийств в России.

По данным корреспондента, сотрудники спецслужб и полиции за последние два года предотвратили 80 попыток организации массовых убийств в учебных заведениях. Речь в основном идет о школах и колледжах, а причины инцидентов связаны с проявлением у подростков мании насилия.

Пегов отметил, что подавляющее большинство предотвращенных в России нападений на школы планировалось с применением подручных средств. В качестве одной из мер, он предложил «признать движение «колумбайн» террористической деятельностью». Это даст сотрудникам правоохранительных органов законные основания привлечь к уголовной ответственности администраторов пабликов и тематических групп, которые распространяют идеи «колумбайна», и будет оказывать профилактическое действие, подчеркивает Пегов.

Ранее в Татарском институте содействия бизнеса (ТИСБИ) заявили, что Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел в гимназии №175, учился на 4 и 5, а также занимался волонтерской работой в колледже. По словам руководителя вуза, за последние полгода с юношей «что-то случилось». Староста группы, в которой учился казанский стрелок, рассказал, что обвиняемый предлагал одногруппнику «вступить в секту».