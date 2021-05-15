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новостей
01:45
Экономика
Дипломаты США: нужно делиться вакциной, иначе Россия и Китай победят
01:33
Экономика
Турецкий профессор уверен в безопасности «Спутника V»
01:32
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Украина никогда не заплатит: читатели Le FIgaro отреагировали на сделку Киева и Парижа
01:14
Общество
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гроз в Москве
01:12
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«Олежа походу накосячил»: поклонники Волочковой гадают, кто разочаровал балерину
01:11
Политика
Отставные полицейские пожаловались на «агрессивные меньшинства» во Франции
01:11
Спорт
УЕФА лицензировала десять футбольных клубов РПЛ
01:04
Армия
Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС
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Политологи усомнились в атаке дипломатов США «направленной энергией»
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Движение «Колумбайн» предложили признать террористической деятельностью
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Политика
Глава «Нафтогаза» назвал встречу с Путиным самым впечатляющим событием
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Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
Политика
Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
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Движение «Колумбайн» предложили признать террористической деятельностью

Происшествия
Движение «Колумбайн» предложили признать террористической деятельностью
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Москва, 15 мая. Военный корреспондент Семен Пегов призвал признать движение «Колумбайн» террористической деятельностью, чтобы предотвратить популяризацию массовых убийств в России.

По данным корреспондента, сотрудники спецслужб и полиции за последние два года предотвратили 80 попыток организации массовых убийств в учебных заведениях. Речь в основном идет о школах и колледжах, а причины инцидентов связаны с проявлением у подростков мании насилия.

Пегов отметил, что подавляющее большинство предотвращенных в России нападений на школы планировалось с применением подручных средств. В качестве одной из мер, он предложил «признать движение «колумбайн» террористической деятельностью». Это даст сотрудникам правоохранительных органов законные основания привлечь к уголовной ответственности администраторов пабликов и тематических групп, которые распространяют идеи «колумбайна», и будет оказывать профилактическое действие, подчеркивает Пегов.

Ранее в Татарском институте содействия бизнеса (ТИСБИ) заявили, что Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел в гимназии №175, учился на 4 и 5, а также занимался волонтерской работой в колледже. По словам руководителя вуза, за последние полгода с юношей «что-то случилось». Староста группы, в которой учился казанский стрелок, рассказал, что обвиняемый предлагал одногруппнику «вступить в секту».

терроризм пегов колумбайн
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