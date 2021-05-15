Глава «Нафтогаза» назвал встречу с Путиным самым впечатляющим событием

Киев, 15 мая. Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко поделился впечатлениями от своей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Витренко, двадцатиминутный спор с российским лидером стал самым запоминающимся событием за последние семь лет, о чем он рассказал в интервью «НВ».

«Это все было очень неожиданно, на одном дыхании. Я этого вообще не ожидал, и это, естественно, произвело впечатление», — заметил он.

Еще одним впечатляющим событием стала встреча с президентом Украины. Помощница Владимира Зеленского позвонила воскресным вечером и сообщила о желании политика встретиться в Париже, куда Витренко и вылетел первым же рейсом.

Недавно академик и писатель Сергей Комков номинировал российского лидера на одну из самых престижных гуманитарных премий в мире. Владимир Путин вошел в список номинантов на Нобелевскую премию, что вызвало восторг китайцев по данным издания Sohu.