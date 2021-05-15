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15 мая 00:27
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новостей
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
Политика
Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
Экономика
С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero
23:07
Шоу-бизнес
Лободу в откровенном боди обвинили в пошлости и вульгарности
23:00
Общество
Маркетолог объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
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«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
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Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой

Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Москва, 15 мая. Актриса и режиссер Рената Литвинова похвасталась новой фотосессией своей дочки Ульяны Добровской.

На своей странице в Instagram артистка показала кадр из модной фотосессии своей дочки Ули, которая предстала на снимке в сверкающем мини-платье и ярком макияже.

«Ты на пленке совсем другой(ая)», — подписала снимок гордая мать.

Поклонники актрисы пришли в восторг от снимка, отметив, что Уля очень похожа на свою звездную родительницу.

«Ваша большая (маленькая) копия», — пишет одна из фанаток.

«Аристократичная внешность, в маму», — констатировал пользователь.

Про личную жизнь Ульяны известно мало: как и ее мать, девушка не распространяется о своей семье и близких. Девушка впервые засветилась в кино еще в восьмилетнем возрасте, снявшись в комедии «Весельчаки». Позднее она появилась в нескольких картинах своей звездной матери: «Случай с госпожой К. в Мадриде», «Петербург. Только по любви», «Северный ветер».

В последнее время Уля активно работает в рекламном бизнесе. В феврале вышел номер мужского журнала MAXIM с Добровской на обложке. Модель предстала в горячем образе дерзкой обольстительницы.

Первым супругом Ренаты Литвиновой был продюсер Александр Антипов, с ним у актрисы не было детей. Вторым мужем стал бизнесмен Леонид Добровский, от него Литвинова родила дочь Ульяну. Брак просуществовал всего шесть лет, после чего супруги развелись. Теперь актриса ревностно охраняет свою личную жизнь от СМИ. Однако недавно она призналась, что хорошо чувствует себя без общества мужчин. Так у нее появляется больше времени на творчество и на дочь.

соцсети литвинова добровская
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