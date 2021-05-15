Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой

Москва, 15 мая. Актриса и режиссер Рената Литвинова похвасталась новой фотосессией своей дочки Ульяны Добровской.

На своей странице в Instagram артистка показала кадр из модной фотосессии своей дочки Ули, которая предстала на снимке в сверкающем мини-платье и ярком макияже.

«Ты на пленке совсем другой(ая)», — подписала снимок гордая мать.

Поклонники актрисы пришли в восторг от снимка, отметив, что Уля очень похожа на свою звездную родительницу.

«Ваша большая (маленькая) копия», — пишет одна из фанаток. «Аристократичная внешность, в маму», — констатировал пользователь.

Про личную жизнь Ульяны известно мало: как и ее мать, девушка не распространяется о своей семье и близких. Девушка впервые засветилась в кино еще в восьмилетнем возрасте, снявшись в комедии «Весельчаки». Позднее она появилась в нескольких картинах своей звездной матери: «Случай с госпожой К. в Мадриде», «Петербург. Только по любви», «Северный ветер».

В последнее время Уля активно работает в рекламном бизнесе. В феврале вышел номер мужского журнала MAXIM с Добровской на обложке. Модель предстала в горячем образе дерзкой обольстительницы.

Первым супругом Ренаты Литвиновой был продюсер Александр Антипов, с ним у актрисы не было детей. Вторым мужем стал бизнесмен Леонид Добровский, от него Литвинова родила дочь Ульяну. Брак просуществовал всего шесть лет, после чего супруги развелись. Теперь актриса ревностно охраняет свою личную жизнь от СМИ. Однако недавно она призналась, что хорошо чувствует себя без общества мужчин. Так у нее появляется больше времени на творчество и на дочь.