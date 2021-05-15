ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки

Москва, 15 мая. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 160,81 млн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на пятницу,14 мая, в ВОЗ поступила информация о 160 813 869 инфицированных (+717 513 за сутки) и 3 339 002 умерших (+13 043). Статистика включает в себя сведения, официально предоставляемые государствами.

Недавно гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в этом году итогом пандемии COVID-19 может оказаться большее количество погибших, чем в прошлом. С его мнением согласен ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он напомнил, что страны «с плохим состоянием санитарии и гигиены» вспышки заболевания охватывают все сильнее. Чепурнов призвал мир нарастить темпы вакцинации, чтобы второй год пандемии не отметился еще большим числом смертей, чем первый.