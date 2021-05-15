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15 мая 00:26
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новостей
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
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Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
Экономика
С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero
23:07
Шоу-бизнес
Лободу в откровенном боди обвинили в пошлости и вульгарности
23:00
Общество
Маркетолог объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
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ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки

Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 15 мая. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 160,81 млн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на пятницу,14 мая, в ВОЗ поступила информация о 160 813 869 инфицированных (+717 513 за сутки) и 3 339 002 умерших (+13 043). Статистика включает в себя сведения, официально предоставляемые государствами.

Недавно гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в этом году итогом пандемии COVID-19 может оказаться большее количество погибших, чем в прошлом. С его мнением согласен ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он напомнил, что страны «с плохим состоянием санитарии и гигиены» вспышки заболевания охватывают все сильнее. Чепурнов призвал мир нарастить темпы вакцинации, чтобы второй год пандемии не отметился еще большим числом смертей, чем первый.

пандемия коронавирус COVID-19
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Все новости / Общество / ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
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