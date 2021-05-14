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15 мая 00:26
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новостей
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
Политика
Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
Экономика
С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero
23:07
Шоу-бизнес
Лободу в откровенном боди обвинили в пошлости и вульгарности
23:00
Общество
Маркетолог объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
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Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве

Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 14 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу пожертвовал свои картины и работы из дерева на благотворительный аукцион Константина Хабенского.

Шойгу давно увлекается живописью и резьбой по дереву. Приобрести рукотворную вещь от министра обороны хотели бы многие. За его работы для Благотворительного фонда Константина Хабенского было выручено 40 миллионов рублей. Все средства пойдут на помощь подопечным фонда.

Мероприятие состоялось в пятницу на площадке Русского географического общества. Шойгу лично выступил с инициативой провести благотворительный аукцион и предложил свои личные вещи и художественные работы, которые он создал у себя на даче в Тыве. Всего 14 лотов были выставлены на продажу: чайный сервиз, портативный патефон, ваза и деревянный стол из дерева, возрастом почти 400 лет, природные пейзажи и другое.

Накануне Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном ситуацию на границе с Азербайджаном. Министры подчеркнули необходимость мирного урегулирования ситуации.

москва шойгу
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Все новости / Общество / Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
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