Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве

Москва, 14 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу пожертвовал свои картины и работы из дерева на благотворительный аукцион Константина Хабенского.

Шойгу давно увлекается живописью и резьбой по дереву. Приобрести рукотворную вещь от министра обороны хотели бы многие. За его работы для Благотворительного фонда Константина Хабенского было выручено 40 миллионов рублей. Все средства пойдут на помощь подопечным фонда.

Мероприятие состоялось в пятницу на площадке Русского географического общества. Шойгу лично выступил с инициативой провести благотворительный аукцион и предложил свои личные вещи и художественные работы, которые он создал у себя на даче в Тыве. Всего 14 лотов были выставлены на продажу: чайный сервиз, портативный патефон, ваза и деревянный стол из дерева, возрастом почти 400 лет, природные пейзажи и другое.

Накануне Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном ситуацию на границе с Азербайджаном. Министры подчеркнули необходимость мирного урегулирования ситуации.