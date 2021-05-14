Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов

Лондон, 14 мая. ВВС США опубликовали анимационную рекламу, в которой была показана свадьба лесбиянок и гей-парад. Британцы через соцсети отметили, что ролик чересчур политкорректен.

В новом видео рассказывается история пяти призывников. Наибольшее внимание вызвал сюжет о капрале Эмме Мэлоунлорд, которая была воспитана двумя матерями. Кроме того, она побывала на гей-параде, чтобы показать, что военнослужащая отстаивает свободу. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«А Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой», — иронизирует пользователь под ником Bjerg.

Один из пользователей отметил, что в Британии на данный момент такая же ситуация. Она вызывает у него приступы тошноты.

«Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США», — написал Sean Murphy123.

Комментатор Lostandgoneforever считает, что после такого ролика Россию, как и Китай, можно считать победителями. CortL добавил, что рад, что уже прошел службу, потому что в нынешних реалиях он не смог бы ужиться с другими солдатами.

«Покойся с миром, Америка. Я не могу себе представить такого восстания, чтобы можно откатить это все назад», — подытожил MAGAnomics.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о российском газопроводе «Северный поток — 2».