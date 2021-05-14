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новостей
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
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23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
Экономика
С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero
23:07
Шоу-бизнес
Лободу в откровенном боди обвинили в пошлости и вульгарности
23:00
Общество
Маркетолог объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
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Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино

Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
pixabay.com

Москва, 14 мая. Обновился состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, соответствующее распоряжение кабмина подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В совет были включены замминистра финансов РФ Павел Кадочников, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, замминистра культуры Сергей Обрывалин, врио исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, продюсеры Эдуард Илоян, Валерий Федорович и Наталья Мокрицкая, сообщает издание «Ветеранский вести».

Из состава совета исключены режиссеры Владимир Хотиненко, Алексей Попогребский, Борис Хлебников и Джаник Файзиев.

Ранее, выступая в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе кабмина, Мишустин заявил, что Правительство России упорно занимается вопросами борьбы с бедностью и снижения данного показателя вдвое к 2030 году. Российские власти разделяют обеспокоенность уровнем доходов граждан страны и совершают все возможное, чтобы удовлетворить потребности россиян, подчеркнул Мишустин.

кино правительство мишустин
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