Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино

Москва, 14 мая. Обновился состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, соответствующее распоряжение кабмина подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В совет были включены замминистра финансов РФ Павел Кадочников, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, замминистра культуры Сергей Обрывалин, врио исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, продюсеры Эдуард Илоян, Валерий Федорович и Наталья Мокрицкая, сообщает издание «Ветеранский вести».

Из состава совета исключены режиссеры Владимир Хотиненко, Алексей Попогребский, Борис Хлебников и Джаник Файзиев.

Ранее, выступая в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе кабмина, Мишустин заявил, что Правительство России упорно занимается вопросами борьбы с бедностью и снижения данного показателя вдвое к 2030 году. Российские власти разделяют обеспокоенность уровнем доходов граждан страны и совершают все возможное, чтобы удовлетворить потребности россиян, подчеркнул Мишустин.