Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля

Газа, 14 мая. Жертвами авиаударов Израиля стали 126 жителей сектора Газа, в том числе 20 женщин и 31 ребенок, сообщила вечером в пятницу пресс-служба минздрава Палестины.

Различные ранения получили 950 человек. Палестино-израильские отношения обострились 10 мая. За столкновениями между полицией Израиля и палестинцами последовал вооруженный конфликт. Движение ХАМАС обстреливает ряд приграничных городов ракетами, в ответ ВВС и артиллерия Израиля наносят удары по сектору Газа.

Ранее сообщалось, что Израиль начал воздушную и наземную операции против палестинского движения. Военно-воздушные силы страны нанесли удар по нескольким складам с оружием.