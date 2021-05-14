Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 00:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
Политика
Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
Экономика
С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero
23:07
Шоу-бизнес
Лободу в откровенном боди обвинили в пошлости и вульгарности
23:00
Общество
Маркетолог объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
Все новости
15 мая 00:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
Политика
Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
Экономика
С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero
23:07
Шоу-бизнес
Лободу в откровенном боди обвинили в пошлости и вульгарности
23:00
Общество
Маркетолог объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
Все новости

Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19

Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
Global Look Press  /  Jessica Gow

Москва, 14 мая. В России наблюдается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, который вызван, по мнению врачей, расслаблением россиян во время майских праздников.

Еще одна причина увеличения числа пациентов с COVID-19 — приближение лета, теплая погода. Многие граждане стали уезжать в отпуска на курорты, путешествовать по стране, рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с iReactor.

«Люди начинают путешествовать, двигаться, все равно все дороги ведут в крупные города, в их аэропорты. Наверно, этим прежде всего обусловлено даже рост заболеваемости», — рассказал Зайцев.

Несмотря на это, причин для паники нет, но лишь при условии, если жители страны продолжат проявлять высокий уровень сознательности и будут соблюдать необходимые меры защиты. Только в этом случае удастся добиться коллективного иммунитета и, как следствие, победы над пандемией.

Недавно генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус высказал свои опасения по поводу второго года пандемии. По его мнению, 2021 год может показать гораздо более высокие данные смертности от COVID-19.

пандемия коронавирус COVID-19
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 408453 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Происшествия 121218 12 мая 2021
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 119122 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 87012 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Бывший сосед казанского стрелка вспомнил про неадекватное поведения парня
Происшествия 44834 12 мая 2021
Бывший сосед казанского стрелка вспомнил про неадекватное поведения парня
Все новости / Общество / Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
Рейтинг@Mail.ru