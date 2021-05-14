Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19

Москва, 14 мая. В России наблюдается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, который вызван, по мнению врачей, расслаблением россиян во время майских праздников.

Еще одна причина увеличения числа пациентов с COVID-19 — приближение лета, теплая погода. Многие граждане стали уезжать в отпуска на курорты, путешествовать по стране, рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с iReactor.

«Люди начинают путешествовать, двигаться, все равно все дороги ведут в крупные города, в их аэропорты. Наверно, этим прежде всего обусловлено даже рост заболеваемости», — рассказал Зайцев.

Несмотря на это, причин для паники нет, но лишь при условии, если жители страны продолжат проявлять высокий уровень сознательности и будут соблюдать необходимые меры защиты. Только в этом случае удастся добиться коллективного иммунитета и, как следствие, победы над пандемией.

Недавно генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус высказал свои опасения по поводу второго года пандемии. По его мнению, 2021 год может показать гораздо более высокие данные смертности от COVID-19.