С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero

, 14 мая. Японский автопроизводитель прекратил производство внедорожников в марте 2021 года.

Компания Mitsubishi уже прекратила продажи Pajero на европейском, российском и японском рынках. Последний рынок, где до сих пор можно приобрести новый Mitsubishi Pajero - это Австралия. Именно туда отправляется специальная партия из 800 автомобилей Pajero Final Edition. После ее реализации машина уйдет в историю.

Австралийским покупателям будут предлагаться авто с оригинальными шильдиками, эксклюзивными ковриками в салоне и багажнике, черными дефлекторами на капоте и также черными чехлами для инструкции по эксплуатации и сервисной книжки. Пик производства Pajero пришелся на 1992 год, когда было изготовлено 175 тыс. автомобилей, всего за 39 лет выпуска с конвейера сошли 3,3 млн экземпляров.

Российские продажи кроссоверов Mitsubishi резко упали в 2021 году, сообщалось ранее. В том числе снизились продажи популярного Outlander.