Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 00:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
Политика
Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
Экономика
С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero
23:07
Шоу-бизнес
Лободу в откровенном боди обвинили в пошлости и вульгарности
23:00
Общество
Маркетолог объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
Все новости
15 мая 00:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
Политика
Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
Экономика
С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero
23:07
Шоу-бизнес
Лободу в откровенном боди обвинили в пошлости и вульгарности
23:00
Общество
Маркетолог объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
Все новости

Лободу в откровенном боди обвинили в пошлости и вульгарности

Шоу-бизнес
Лободу в откровенном боди обвинили в пошлости и вульгарности
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 14 мая. Певица Светлана Лобода в своем Instagram-аккаунте поделилась снимками с новой фотосессии для одного из бьюти-журналов. Однако не все подписчики сочти ее образ сдержанным.

В кадре звезда предстала на каблуках и стильном черном боди. Поверх Лобода накинула ярко желтый плащ. Ее образ дополняют пышные афро-кудри и нюдовый макияж.

«В туфлях без каблука я не могу сосредоточиться. А ты?» — написала Лобода под фотографиями.

Несмотря на то, что выбранный ракурс подчеркивает шикарные бедра и длинные, стройные ноги певицы, подписчики нашли повод для упрека. По их мнению, наряд выглядит пошло и вульгарно.

«Скорее вульгарно, чем женственно», — считает @ostashkova.svetlana.

«Каблуки-это атавизм! Как наручные часы, корсет и чапельник», — упрекнула @rodionorkin.

«Только не понять выставленные голые кости», — написала @tamara.kasyan.

«Пошлятина», — выразила мнение @on.nabiyevna.

Нашлись и те, кто поддержал артистку. Они сравнили ее голые ноги с Эйфелевой башней. Некоторые пожаловались, что не могут оторвать взгляд и сосредоточиться.

Недавно Лобода призналась, что с задором проводила время в детстве. По мнению артистки, ее детство было лучше, чем у современных подростков. Она назвала себя «сложным ребенком» и объяснила, что в ней бушевали эмоции: она любила играть в войнушку, ползать по деревьям, веселиться. У нее не было соцсетей, мобильных телефонов. Именно поэтому, ее детство было намного лучше, чем у наших детей.

шоу-бизнес лобода певица инстаграм
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 408453 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Происшествия 121218 12 мая 2021
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 119122 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 87012 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Бывший сосед казанского стрелка вспомнил про неадекватное поведения парня
Происшествия 44834 12 мая 2021
Бывший сосед казанского стрелка вспомнил про неадекватное поведения парня
Все новости / Шоу-бизнес / Лободу в откровенном боди обвинили в пошлости и вульгарности
Рейтинг@Mail.ru