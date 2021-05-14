Лободу в откровенном боди обвинили в пошлости и вульгарности

Москва, 14 мая. Певица Светлана Лобода в своем Instagram-аккаунте поделилась снимками с новой фотосессии для одного из бьюти-журналов. Однако не все подписчики сочти ее образ сдержанным.

В кадре звезда предстала на каблуках и стильном черном боди. Поверх Лобода накинула ярко желтый плащ. Ее образ дополняют пышные афро-кудри и нюдовый макияж.

«В туфлях без каблука я не могу сосредоточиться. А ты?» — написала Лобода под фотографиями.

Несмотря на то, что выбранный ракурс подчеркивает шикарные бедра и длинные, стройные ноги певицы, подписчики нашли повод для упрека. По их мнению, наряд выглядит пошло и вульгарно.

«Скорее вульгарно, чем женственно», — считает @ostashkova.svetlana. «Каблуки-это атавизм! Как наручные часы, корсет и чапельник», — упрекнула @rodionorkin. «Только не понять выставленные голые кости», — написала @tamara.kasyan. «Пошлятина», — выразила мнение @on.nabiyevna.

Нашлись и те, кто поддержал артистку. Они сравнили ее голые ноги с Эйфелевой башней. Некоторые пожаловались, что не могут оторвать взгляд и сосредоточиться.

Недавно Лобода призналась, что с задором проводила время в детстве. По мнению артистки, ее детство было лучше, чем у современных подростков. Она назвала себя «сложным ребенком» и объяснила, что в ней бушевали эмоции: она любила играть в войнушку, ползать по деревьям, веселиться. У нее не было соцсетей, мобильных телефонов. Именно поэтому, ее детство было намного лучше, чем у наших детей.