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22:39
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Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
21:37
Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
21:31
Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
21:30
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Самарой
21:28
Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
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Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции

Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
Pr Scr youtube.com  /  Группа Мираж

Москва, 14 мая. Никита Джигурда с группой «Мираж» чуть не оказался в полиции, после беспредела, устроенного на улицах Парижа.

Музыкант вместе с легендарной группой записал новый клип на песню «Не поможет эта ночь». Съемки проходили на улицах столицы Франции в расслабленной обстановке: артисты колесили по Парижу на лимузине и пили шампанское.

В какой-то момент машина музыкантов стала причиной серьезного затора, а безумные пляски эпатажного Джигурды серьезно напугали прохожих. Артисты не остановили накал бесчинств, даже оказавшись в парижском метро.

«Российские звезды напугали до полусмерти пассажиров парижского метро, а заодно и прохожих, оказавшихся в этот злополучный вечер в районе Мулен Руж», — пояснил PR-директор группы «Мираж» в беседе с порталом «Слово и дело».

Активными русскими заинтересовались полицейские, но директору группы удалось решить ситуацию миром. Некоторые кадры парижского веселья вошли в новый клип. Песня стала переработкой известного хита «Миража», от которого остался лишь припев в исполнении бессменной солистки группы Екатерины Болдышевой.

Ранее Джигурда в беседе с ФАН рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним в США. Со своей подругой он любовался статуей Свободы на Манхэттене, как вдруг «из кустов появились какие-то ребята в штатском и полиция». Россиян проводили в полицейский участок, где выяснилось, что кто-то позвонил правоохранителям и заявил, что якобы Джигурда с дамой занимались прилюдно сексом. Какое-то время пару продержали в «обезьяннике», но, разобравшись в ситуации, отпустили.

париж франция джигурда мираж
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Все новости / Шоу-бизнес / Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
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