Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции

Москва, 14 мая. Никита Джигурда с группой «Мираж» чуть не оказался в полиции, после беспредела, устроенного на улицах Парижа.

Музыкант вместе с легендарной группой записал новый клип на песню «Не поможет эта ночь». Съемки проходили на улицах столицы Франции в расслабленной обстановке: артисты колесили по Парижу на лимузине и пили шампанское.

В какой-то момент машина музыкантов стала причиной серьезного затора, а безумные пляски эпатажного Джигурды серьезно напугали прохожих. Артисты не остановили накал бесчинств, даже оказавшись в парижском метро.

«Российские звезды напугали до полусмерти пассажиров парижского метро, а заодно и прохожих, оказавшихся в этот злополучный вечер в районе Мулен Руж», — пояснил PR-директор группы «Мираж» в беседе с порталом «Слово и дело».

Активными русскими заинтересовались полицейские, но директору группы удалось решить ситуацию миром. Некоторые кадры парижского веселья вошли в новый клип. Песня стала переработкой известного хита «Миража», от которого остался лишь припев в исполнении бессменной солистки группы Екатерины Болдышевой.

Ранее Джигурда в беседе с ФАН рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним в США. Со своей подругой он любовался статуей Свободы на Манхэттене, как вдруг «из кустов появились какие-то ребята в штатском и полиция». Россиян проводили в полицейский участок, где выяснилось, что кто-то позвонил правоохранителям и заявил, что якобы Джигурда с дамой занимались прилюдно сексом. Какое-то время пару продержали в «обезьяннике», но, разобравшись в ситуации, отпустили.