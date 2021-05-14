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14 мая 22:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
21:37
Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
21:31
Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
21:30
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Самарой
21:28
Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
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Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР

Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
Кадр из фильма «Турист»  /  Prnt scrn

Банги, 14 мая. Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов выступил на премьере фильма «Турист», которая состоялась на стадионе «Бартелеми Боганда» в столице ЦАР.

Картина, повествующая о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, является первым подобным фильмом, вышедшим на языке санго. Кинолента стала результатом сотрудничества творческих коллективов РФ и ЦАР.

Обращаясь к собравшимся зрителям, Иванов заявил, что благодаря обучению у российских специалистов вооруженные силы (FACA) стали гораздо боеспособнее и могут соперничать с ведущими армиями Африки.

«Приветствую вас, мужественный и гордый народ Центральной Африки. Должен вам сказать, что российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР, подняли ее боеспособность. FACA умеет воевать по-настоящему, действует слаженно и эффективно. Могу сказать, что армия ЦАР — одна из самых хорошо подготовленных на континенте», — сказал Иванов.

Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
Фонд защиты национальных ценностей  / 

Глава СОМБ также отметил, что успешный разгром боевиков стал не только результатом работы инструкторов из РФ, но и усилий руководства вооруженных сил республики:

«С уверенностью могу сказать, что основную роль в борьбе FACA против боевиков, в победе над бандитами сыграли начальник генерального штаба армии ЦАР, генералы жандармерии и полиции. И, конечно, победа FACA — это заслуга настоящего патриота, грамотного руководителя, верховного главнокомандующего, президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, который лично имеет опыт ведения боевых действий в горячих точках», — подчеркнул Иванов.

В заключение руководитель СОМБ пожелал собравшимся мирного неба над головой, и чтобы армия ЦАР защищала страну, а враги республики ее боялись.

Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее, в рамках пресс-конференции на тему «Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам», Иванов заявил, что после победы, достигнутой благодаря грамотным действиям FACA, у ЦАР есть только один путь — всесторонне и неуклонное развитие.

турист цар банги
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