Банги, 14 мая. Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов выступил на премьере фильма «Турист», которая состоялась на стадионе «Бартелеми Боганда» в столице ЦАР.

Картина, повествующая о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, является первым подобным фильмом, вышедшим на языке санго. Кинолента стала результатом сотрудничества творческих коллективов РФ и ЦАР.

Обращаясь к собравшимся зрителям, Иванов заявил, что благодаря обучению у российских специалистов вооруженные силы (FACA) стали гораздо боеспособнее и могут соперничать с ведущими армиями Африки.

«Приветствую вас, мужественный и гордый народ Центральной Африки. Должен вам сказать, что российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР, подняли ее боеспособность. FACA умеет воевать по-настоящему, действует слаженно и эффективно. Могу сказать, что армия ЦАР — одна из самых хорошо подготовленных на континенте», — сказал Иванов.

Фонд защиты национальных ценностей /

Глава СОМБ также отметил, что успешный разгром боевиков стал не только результатом работы инструкторов из РФ, но и усилий руководства вооруженных сил республики:

«С уверенностью могу сказать, что основную роль в борьбе FACA против боевиков, в победе над бандитами сыграли начальник генерального штаба армии ЦАР, генералы жандармерии и полиции. И, конечно, победа FACA — это заслуга настоящего патриота, грамотного руководителя, верховного главнокомандующего, президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, который лично имеет опыт ведения боевых действий в горячих точках», — подчеркнул Иванов.

В заключение руководитель СОМБ пожелал собравшимся мирного неба над головой, и чтобы армия ЦАР защищала страну, а враги республики ее боялись.

Федеральное агентство новостей /

Ранее, в рамках пресс-конференции на тему «Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам», Иванов заявил, что после победы, достигнутой благодаря грамотным действиям FACA, у ЦАР есть только один путь — всесторонне и неуклонное развитие.