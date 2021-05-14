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22:39
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Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
21:37
Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
21:31
Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
21:30
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Самарой
21:28
Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
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Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый

Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

, 14 мая. Всем странам нужно нарастить темпы вакцинации, чтобы второй год пандемии не отметился еще большим числом смертей, чем первый, заявил инфекционист Александр Чепурнов.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что в этот год пандемии COVID-19 может оказаться больше погибших, чем в прошлом. С его мнением согласен ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.

В беседе с газетой «Взгляд» эксперт напомнил, что ВОЗ оценивает обстановку глобально, и «миру до серьезной значительной вакцинации еще очень-очень далеко».

«Да и у нас с ней дела обстоят не блестящим образом. Думаю, что директора испугал пример Индии, которая достаточно фармацевтически развитая страна, имела хорошие возможности борьбы с пандемией, вакцину, пусть и не очень эффективную. Тем не менее, произошло то, что произошло – колоссальное количество заболевших (около 2 млн за неделю)», — уточнил он.

Третья волна коронавируса оказалась разрушительной для Индии. Ежедневно в стране фиксируют около 400 тысяч новых случаев заболевания и около четырех тысяч жертв, передавал ранее ФАН. Больницы переполнены, не все из них могут принимать новых пациентов.

Чепурнов отметил, что страны «с плохим состоянием санитарии и гигиены» вспышки заболевания охватывают все сильнее. Кроме того, отчетливо стала видна сезонность пандемии. Однако при этом есть примеры Израиля, Англии, США, где вакцинация идет усиленными темпами, и изменения налицо.

«Надеюсь, к числу стран с активной вакцинацией скоро и мы присоединимся. Нам нужно наращивать темпы, чтобы уже к следующему подъему осеннему, который, опять же, должен быть сильнее, чем весенний, набрать необходимое количество иммунизированных. А сделать это можно либо переболев, либо пройдя вакцинацию», — подчеркнул Чепурнов.

Ранее в пятницу врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что Россия столкнулась с третьей волной коронавируса. Он отметил, что изменения в уровне заболеваемости происходят не синхронно. Все это зависит от региона и страны, в которой фиксируется заболеваемость коронавирусом. Для защиты от пандемии врач рекомендует соблюдать все установленные меры профилактики и вакцинироваться.

индия пандемия третья волна коронавирус
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