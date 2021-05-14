Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый

, 14 мая. Всем странам нужно нарастить темпы вакцинации, чтобы второй год пандемии не отметился еще большим числом смертей, чем первый, заявил инфекционист Александр Чепурнов.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что в этот год пандемии COVID-19 может оказаться больше погибших, чем в прошлом. С его мнением согласен ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.

В беседе с газетой «Взгляд» эксперт напомнил, что ВОЗ оценивает обстановку глобально, и «миру до серьезной значительной вакцинации еще очень-очень далеко».

«Да и у нас с ней дела обстоят не блестящим образом. Думаю, что директора испугал пример Индии, которая достаточно фармацевтически развитая страна, имела хорошие возможности борьбы с пандемией, вакцину, пусть и не очень эффективную. Тем не менее, произошло то, что произошло – колоссальное количество заболевших (около 2 млн за неделю)», — уточнил он.

Третья волна коронавируса оказалась разрушительной для Индии. Ежедневно в стране фиксируют около 400 тысяч новых случаев заболевания и около четырех тысяч жертв, передавал ранее ФАН. Больницы переполнены, не все из них могут принимать новых пациентов.

Чепурнов отметил, что страны «с плохим состоянием санитарии и гигиены» вспышки заболевания охватывают все сильнее. Кроме того, отчетливо стала видна сезонность пандемии. Однако при этом есть примеры Израиля, Англии, США, где вакцинация идет усиленными темпами, и изменения налицо.

«Надеюсь, к числу стран с активной вакцинацией скоро и мы присоединимся. Нам нужно наращивать темпы, чтобы уже к следующему подъему осеннему, который, опять же, должен быть сильнее, чем весенний, набрать необходимое количество иммунизированных. А сделать это можно либо переболев, либо пройдя вакцинацию», — подчеркнул Чепурнов.

Ранее в пятницу врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что Россия столкнулась с третьей волной коронавируса. Он отметил, что изменения в уровне заболеваемости происходят не синхронно. Все это зависит от региона и страны, в которой фиксируется заболеваемость коронавирусом. Для защиты от пандемии врач рекомендует соблюдать все установленные меры профилактики и вакцинироваться.