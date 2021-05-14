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14 мая 22:55
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22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
21:37
Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
21:31
Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
21:30
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Самарой
21:28
Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
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Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян

Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 14 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 99% россиян, получивших прививку от COVID-19, не заражаются коронавирусной инфекцией.

Глава столичной администрации в эфире телеканала «Россия-1» призвал не рисковать здоровьем и пройти вакцинацию. Если не сделать этого, то остается риск рано или поздно столкнуться с болезнью, напомнил он.

«Все чувствуют себя хорошо. 99 процентов не болеют после вакцины. У меня у самого почти год скоро будет, как я получил прививку», — отметил Собянин.

Число заболевших в столице медленно растет. Причина динамики — низкий темп вакцинации населения, уверен мэр. С ним солидарна главный врач Городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, которая напомнила, что прививка — единственная возможность вернуться в безопасную нормальную жизнь.

Недавно медик заявил, что аллергики могут столкнуться с особенно тяжелыми последствиями коронавирусной инфекции. Недостаточность иммунитета таких пациентов может в неблагоприятных условиях спровоцировать возникновение новых аллергических реакций.

вакцинация прививка коронавирус
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