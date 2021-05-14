Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян

Москва, 14 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 99% россиян, получивших прививку от COVID-19, не заражаются коронавирусной инфекцией.

Глава столичной администрации в эфире телеканала «Россия-1» призвал не рисковать здоровьем и пройти вакцинацию. Если не сделать этого, то остается риск рано или поздно столкнуться с болезнью, напомнил он.

«Все чувствуют себя хорошо. 99 процентов не болеют после вакцины. У меня у самого почти год скоро будет, как я получил прививку», — отметил Собянин.

Число заболевших в столице медленно растет. Причина динамики — низкий темп вакцинации населения, уверен мэр. С ним солидарна главный врач Городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, которая напомнила, что прививка — единственная возможность вернуться в безопасную нормальную жизнь.

Недавно медик заявил, что аллергики могут столкнуться с особенно тяжелыми последствиями коронавирусной инфекции. Недостаточность иммунитета таких пациентов может в неблагоприятных условиях спровоцировать возникновение новых аллергических реакций.