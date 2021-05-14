«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил

Берлин, 14 мая. Газопровод «Северный поток — 2» в Балтийском море будет достроен, за окончание проекта выступили и левые, и правые и бизнес Германии.

Крупнейшие политические силы Германии поддерживают «Северный поток — 2», заявил старший эксперт Атлантического совета, Директор программы энергии и безопасности Международного Центра по налогам и инвестициям Ариэль Коэн.

«Единственная поправочка – если в Германии резко поменяется политический баланс сил, политический расклад после выборов этой осенью и будет, скажем, коалиция во главе с «зелеными», то возможно, они смогут диктовать. Но есть вопрос: насколько для них это важно?» — пояснил эксперт.

Зеленые выступают против окончания строительства магистрального газопровода в Балтийском море, но нельзя не брать в расчет немецкий бизнес, отметил Коэн. Финансово от бизнеса зависят и социал-демократы, и христианские демократы и даже зеленые.

Две партии в Бундестаге официально заявили, что проект «СП-2» должен быть реализован. Речь идет о «Линке», левая партия бывших восточногерманских коммунистов, и о партии «Альтернатива для Германии», которая имеет пророссийское направление.

Пользователи Сети иронично отреагировали на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о «Северном потоке — 2». В ходе брифинга Псаки назвала строительство магистрального газопровода «плохим проектом», чем вызвала ироничные комментарии читателей.