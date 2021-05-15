Политологи усомнились в атаке дипломатов США «направленной энергией»

Информация о выявленных у 130 американских дипломатов «загадочных» поражениях мозга и попытки приписать вину в этом России — очередная утка с целью очернить нашу страну и спецслужбы. При этом информация содержится множество несостыковок, обратили внимание политологи в комментарии ФАН.

Загадочные атаки

Газета New York Times со ссылкой на официальные лица США сообщила, что у 130 американских дипломатов, работающих за рубежом, выявили загадочные повреждения мозга. Сотрудники ЦРУ, Госдепартамента, Министерства обороны США и других ведомств страдали от тошноты, головных болей и внезапных головокружений. В ЦРУ создали специальное подразделение, которое займется расследованием инцидентов.

Национальная академия наук США заявила, что, вероятно, причиной травм стало микроволновое оружие. Некоторые чиновники считают, что наиболее вероятной причиной является микроволновая печь или устройство с направленной энергией.

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По данным NYT, официальные лица Пентагона считают, что за одним из случаев, произошедшим в 2019 году с служившим за границей офицером и его двухлетним сыном, может стоять «российская военная разведка ГРУ».

Мнимая атака

Политолог Сергей Простаков рассказал, что СВЧ-излучение, в том числе и достаточно мощное, и направленного действия, давно используется в радиолокационной технике. И хотя последствия облучения мощным микроволновым излучением сложно назвать приятными, в реализуемость атаки с его помощью сложно поверить, отметил эксперт.

«Атака микроволновым излучением требует наличия оборудования, места для его размещения и не может не оставить очевидных свидетельств. И ее последствия не представляют практической пользы для гипотетических злоумышленников», — объяснил Простаков.

1stmlg.marines.mil / Staff Sgt. Rubin J. Tan/Marine Corps

Политолог напомнил, что ранее кубинские специалисты, которых обвиняли якобы в «акустической атаке» на американских дипломатов, указали на местных сверчков или цикад, которые доставляют неудобства представителям США.

Эксперт усомнился, что причиной «загадочных повреждений мозга» у американских дипломатов стало микроволновое оружие.

«Речь идет скорее либо о явной дезинформации, либо о нескольких случаях, обусловленных объективными факторами — нервная работа, местные инфекции и прочее, раздутых до непомерных масштабов. И все для того, чтобы в очередной раз хоть в чем-то обвинить Россию», — заключил Простаков.

Убить двух зайцев

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, что не стоит принимать материал NYT за чистую монету, а нужно понять его цель.

«Это сообщение из серии «дипломатов украли инопланетяне». Принимать за чистую монету точно не нужно. Нужно понять, для чего NYT выложила эту утку, что они хотят этим сказать», — объяснил эксперт.

Судя по информации издания, американские дипломаты подвергаются опасности, и во всех странах действует сеть нашего Главного разведывательного управления (ГРУ). Вывод из статьи такой, что сотрудникам дипведомства США опасно находиться за границей, и вообще нельзя никого никуда отправлять, сыронизировал политолог. Также Перенджиев указал на несколько несостыковок в материале NYT.

«В этой истории очень режет ухо «ГРУ». Все время ГРУ! То в Солсбери, то здесь. Какое отношение ГРУ имеет к действиям за границей, когда у нас есть другая служба — Служба внешней разведки? ГРУ — это военная разведка на театре военных действий», — подчеркнул Перенджиев.

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Собеседник ФАН предположил, что ГРУ является главным объектом очернения со стороны США, ведь именно про Главное разведывательное управление в США сочиняют байки.

«Я предполагаю, что ноги могут расти из Сирии, поскольку наше ГРУ в Сирии очень мешает американцам. Когда американцам прищемили хвост, они начинают выливать вот эту гадость, но эта информация нелогичная и попросту бредовая», — заявил он.

Кроме того, эксперт указал на вторую нелогичность. Если американские дипломаты подвергаются такой опасности, то почему тогда нет никакой угрозы американским военным, которые действуют по всему миру, удивился политолог. Было бы логичнее, если бы действие направляли на американских военнослужащих, которые работают по всему миру.

«Если там действует ГРУ, то зачем им дипломаты? Против дипломатов не может действовать военная разведка. Когда они стряпают такую утку, они даже не понимают, насколько она нелогична с точки зрения функций ГРУ и других служб», — заключил Перенджиев.

Эксперт добавил, что в Пентагоне решили убить двух зайцев одним выстрелом — очернить ГРУ и повоспитывать своих дипломатов. Судя по всему, работой американских представителей за границей власти США недовольны.