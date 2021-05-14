Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева

Вашингтон, 14 мая. Самым массовым образцом стрелкового оружия времен ВОВ был пистолет-пулемет Судаева. Авторы YouTube-канала Going Ballistic провели тест оружия и остались довольны его результатами.

По самым скромным оценкам, в период с 1942 по 1945 годы в Советском Союзе было выпущено свыше 1 млн единиц ПП Судаева. Общее же количество экземпляров ПП Судаева превысило 2 млн. При этом тактико-технические характеристики оружия оказались настолько впечатляющими, что ППС стоят на вооружении некоторых стран мира до сих пор. В настоящее время их можно увидеть в Сирии, Афганистане, а также других местах Ближнего Востока, где вспыхивают вооруженные конфликты.

Несмотря на ограниченную по нынешним меркам прицельную дальность, пистолеты-пулеметы Судаева удостаиваются высоких оценок со стороны опытных стрелков. Так, недавно авторы YouTube-канала Going Ballistic провели тест ППС калибра 9 мм. Авторы блога остались довольным результатами теста, отметив, как хорошо чувствуется стрельба из советского ПП возрастом почти 80 лет.

«Стреляет ну просто отлично. Ну очень, конечно, весело. Планируем еще кучу роликов с ними снять. Нужно только еще кое-что и кое-где поднастроить, чтобы дать окончательную оценку. Но то, что я увидел сейчас, меня впечатлило», — отметил автор YouTube-канала Going Ballistic.

Напомним, ранее американские военные эксперты рассказали, какое оружие делает российских боевых пловцов грозными противниками. По их мнению, автомат подводный специальный (АПС) не имеет аналогов в мире.