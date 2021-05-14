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14 мая 22:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
21:37
Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
21:31
Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
21:30
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Самарой
21:28
Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
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Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева

Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
wikipedia.org  /  MKFI / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 14 мая. Самым массовым образцом стрелкового оружия времен ВОВ был пистолет-пулемет Судаева. Авторы YouTube-канала Going Ballistic провели тест оружия и остались довольны его результатами.

По самым скромным оценкам, в период с 1942 по 1945 годы в Советском Союзе было выпущено свыше 1 млн единиц ПП Судаева. Общее же количество экземпляров ПП Судаева превысило 2 млн. При этом тактико-технические характеристики оружия оказались настолько впечатляющими, что ППС стоят на вооружении некоторых стран мира до сих пор. В настоящее время их можно увидеть в Сирии, Афганистане, а также других местах Ближнего Востока, где вспыхивают вооруженные конфликты.

Несмотря на ограниченную по нынешним меркам прицельную дальность, пистолеты-пулеметы Судаева удостаиваются высоких оценок со стороны опытных стрелков. Так, недавно авторы YouTube-канала Going Ballistic провели тест ППС калибра 9 мм. Авторы блога остались довольным результатами теста, отметив, как хорошо чувствуется стрельба из советского ПП возрастом почти 80 лет.

«Стреляет ну просто отлично. Ну очень, конечно, весело. Планируем еще кучу роликов с ними снять. Нужно только еще кое-что и кое-где поднастроить, чтобы дать окончательную оценку. Но то, что я увидел сейчас, меня впечатлило», — отметил автор YouTube-канала Going Ballistic.

Напомним, ранее американские военные эксперты рассказали, какое оружие делает российских боевых пловцов грозными противниками. По их мнению, автомат подводный специальный (АПС) не имеет аналогов в мире.

россия ссср сша ппс мнение блог
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