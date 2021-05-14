Самара, 14 мая. Водитель легкового авто и трое пассажиров скончались после столкновения с КамАЗом в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД по региону.

Федеральное агентство новостей /

Происшествие произошло на трассе М-5 Урал. Водитель ВАЗ 2112 выехал на встречку и был смят самосвалом КамАЗ. Обстоятельства аварии выясняются сотрудниками полиции.

Федеральное агентство новостей /

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Правоохранительные органы самарской области проведут проверку по факту ДТП. Личности погибших устанавливаются.

В Самарской области ранее произошло смертельное ДТП с участием УАЗа и BMW. Водитель УАЗа скончался пот полученных травм. По предварительной информации, столкновение возле моста произошло в момент совершения разворота 67-летним водителем УАЗа.