Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа

Кострома, 14 мая. Известная исполнительница Елена Ваенга дала большой концерт для жителей Костромы. Зрители шоу восхитились ее отдачей и прекрасным внешним видом.

Больше трех часов популярная артистка исполняла для своих поклонников старые хиты и новинки. Звезда появилась на сцене без макияжа, заявив, что во время выступления она может расчувствоваться и тогда у нее потечет тушь.

В Костроме для зрителей артистка раскрылась с лучшей стороны — она дарила фанатам неуемную энергию и восхищала своим вокалом, а они отвечали ей тем же. Выступлению Ваенги аккомпанировал живой оркестр. Один из музыкантов исполнительницы даже сам спел для зрителей Besame mucho, весь зал ему подпевал.

Во время концерта королева русского шансона поделилась личными переживаниями. Она рассказала горожанам о своей жизни и о взрослом сыне, сообщает костромской портал k1news.ru.

Елена Ваенга ценит своих зрителей и частенько устраивает благотворительные акции. В честь Дня Победы звезда дала бесплатный концерт на открытой площадке в Екатеринбурге. Она призналась городу в любви и рассказала, что в нем живет огромное количество замечательных людей.