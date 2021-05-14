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14 мая 22:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
21:37
Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
21:31
Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
21:30
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Самарой
21:28
Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
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Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа

Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
Global Look Press  /  Vadim Tarakanov

Кострома, 14 мая. Известная исполнительница Елена Ваенга дала большой концерт для жителей Костромы. Зрители шоу восхитились ее отдачей и прекрасным внешним видом.

Больше трех часов популярная артистка исполняла для своих поклонников старые хиты и новинки. Звезда появилась на сцене без макияжа, заявив, что во время выступления она может расчувствоваться и тогда у нее потечет тушь.

В Костроме для зрителей артистка раскрылась с лучшей стороны — она дарила фанатам неуемную энергию и восхищала своим вокалом, а они отвечали ей тем же. Выступлению Ваенги аккомпанировал живой оркестр. Один из музыкантов исполнительницы даже сам спел для зрителей Besame mucho, весь зал ему подпевал.

Во время концерта королева русского шансона поделилась личными переживаниями. Она рассказала горожанам о своей жизни и о взрослом сыне, сообщает костромской портал k1news.ru.

Елена Ваенга ценит своих зрителей и частенько устраивает благотворительные акции. В честь Дня Победы звезда дала бесплатный концерт на открытой площадке в Екатеринбурге. Она призналась городу в любви и рассказала, что в нем живет огромное количество замечательных людей.

концерт ваенга шансон
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Все новости / Общество / Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
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