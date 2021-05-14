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14 мая 22:55
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новостей
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
21:37
Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
21:31
Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
21:30
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Самарой
21:28
Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
21:25
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21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
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Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука

Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 14 мая. Украинский политик Владимир Олейник считает, что украинский президент давит на суд.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал арест руководителя партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктора Медведчука борьбой с олигархами в стране.

Украинский политик Владимир Олейник поделился своим мнением о ситуации в эфире радио Sputnik.

«С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», — указал Владимир Зеленский для колонки издания «Фокус».

Владимир Олейник назвал такое заявление Зеленского прямым давлением на суд.

«Медведчук составляет Зеленскому определенную конкуренцию. Киев хочет зачистить политическое поле, и это уже видно по решениям Зеленского: закрыли четыре телеканала, а сейчас закрывают Медведчука. Зеленский сделал заявление, мол, минус один олигарх. А как это он считает? Еще нет приговора суда. То есть заявление Зеленского стоит рассматривать как указание суду: при рассмотрении дела по существу — только приговор, лишение свободы и конфискация имущества. Но ведь это влияние на суд. Тогда о каком правовом государстве мы ведем речь? Это просто беспредел. И то, что рука Запада здесь чувствуется — это точно. После приезда (госсекретаря США Энтони) Блинкена ускорились эти процессы. Неслучайно Медведчук говорил, что ему настоятельно рекомендовали покинуть Украину», — отметил политик.

Виктор Медведчук был отправлен под домашний арест до 9 июля. Он обязан сдать загранпаспорт и носить электронный браслет на ноге.

Политика подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Служба безопасности Украины уверяет, что Медведчук передал своему соратнику Тарасу Козаку секретные данные, предназначенные для российских спецслужб.

Сам Медведчук называет происходящее политической репрессией и незаконным уголовным преследованием. Накануне он объяснил, почему вступление Украины в НАТО не положит конец конфликту в Донбассе.

украина зеленский медведчук
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