Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука

Киев, 14 мая. Украинский политик Владимир Олейник считает, что украинский президент давит на суд.
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал арест руководителя партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктора Медведчука борьбой с олигархами в стране.
Украинский политик Владимир Олейник поделился своим мнением о ситуации в эфире радио Sputnik.
«С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», — указал Владимир Зеленский для колонки издания «Фокус».
Владимир Олейник назвал такое заявление Зеленского прямым давлением на суд.
«Медведчук составляет Зеленскому определенную конкуренцию. Киев хочет зачистить политическое поле, и это уже видно по решениям Зеленского: закрыли четыре телеканала, а сейчас закрывают Медведчука. Зеленский сделал заявление, мол, минус один олигарх. А как это он считает? Еще нет приговора суда. То есть заявление Зеленского стоит рассматривать как указание суду: при рассмотрении дела по существу — только приговор, лишение свободы и конфискация имущества. Но ведь это влияние на суд. Тогда о каком правовом государстве мы ведем речь? Это просто беспредел. И то, что рука Запада здесь чувствуется — это точно. После приезда (госсекретаря США Энтони) Блинкена ускорились эти процессы. Неслучайно Медведчук говорил, что ему настоятельно рекомендовали покинуть Украину», — отметил политик.
Виктор Медведчук был отправлен под домашний арест до 9 июля. Он обязан сдать загранпаспорт и носить электронный браслет на ноге.
Политика подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Служба безопасности Украины уверяет, что Медведчук передал своему соратнику Тарасу Козаку секретные данные, предназначенные для российских спецслужб.
Сам Медведчук называет происходящее политической репрессией и незаконным уголовным преследованием. Накануне он объяснил, почему вступление Украины в НАТО не положит конец конфликту в Донбассе.