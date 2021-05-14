Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»

Москва, 14 мая. Телеканал «Россия-1» запускает новое музыкальное шоу «Я вижу твой голос». Ведущим проекта станет шоумен, известный по работе в программе Comment Out, Владимир Маркони.

Новая передача станет своеобразной «угадайкой», в которой приглашенные эксперты должны вычислить участников, у которых есть вокальные данные. Маркони рассказал, что и эксперты, и участники находятся в одинаковом положении — они не знают, кто врет по поводу своих талантов, а кто действительно вокалист. Шоумен отметил, что ему понравилось работать на съемках нового проекта, в котором экспертами выступили именитые российские артисты.

В интервью изданию StrHit Маркони откровенно рассказал о плюсах нового проекта, который в ближайшее время стартует на телеканале «Россия-1».

«Я вижу твой голос» — настоящий музыкальный квест. И каждый раз в погоне за миллионом — участник шоу и персонажи, которые выдают себя за певцов. Очень увлекательно и весело смотреть на суперзвезд, которые готовы поставить на кон все свои фуры со стразами и траулеры со страусиными перьями, убеждая друг друга, кто певец, а кто лжец. Смеется студия, смеюсь я, смеются эксперты, плачет участник, который становится дальше от миллиона рублей — чистый восторг!» — поделился своими эмоциями шоумен.

Маркони получил широкую популярность благодаря скандальному YouTube-проекту Comment Out. В одном из последних выпусков приняла участие телеведущая Лера Кудрявцева и рэпер Ганвест. По заданию звезда телеканала НТВ написала оскорбительный комментарий актеру Александру Олешко, за что потом публично извинилась.