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14 мая 22:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
21:37
Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
21:31
Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
21:30
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Самарой
21:28
Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
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Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»

Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
instagram.com  /  @vovapcdonail

Москва, 14 мая. Телеканал «Россия-1» запускает новое музыкальное шоу «Я вижу твой голос». Ведущим проекта станет шоумен, известный по работе в программе Comment Out, Владимир Маркони.

Новая передача станет своеобразной «угадайкой», в которой приглашенные эксперты должны вычислить участников, у которых есть вокальные данные. Маркони рассказал, что и эксперты, и участники находятся в одинаковом положении — они не знают, кто врет по поводу своих талантов, а кто действительно вокалист. Шоумен отметил, что ему понравилось работать на съемках нового проекта, в котором экспертами выступили именитые российские артисты.

В интервью изданию StrHit Маркони откровенно рассказал о плюсах нового проекта, который в ближайшее время стартует на телеканале «Россия-1».

«Я вижу твой голос» — настоящий музыкальный квест. И каждый раз в погоне за миллионом — участник шоу и персонажи, которые выдают себя за певцов. Очень увлекательно и весело смотреть на суперзвезд, которые готовы поставить на кон все свои фуры со стразами и траулеры со страусиными перьями, убеждая друг друга, кто певец, а кто лжец. Смеется студия, смеюсь я, смеются эксперты, плачет участник, который становится дальше от миллиона рублей — чистый восторг!» — поделился своими эмоциями шоумен.

Маркони получил широкую популярность благодаря скандальному YouTube-проекту Comment Out. В одном из последних выпусков приняла участие телеведущая Лера Кудрявцева и рэпер Ганвест. По заданию звезда телеканала НТВ написала оскорбительный комментарий актеру Александру Олешко, за что потом публично извинилась.

россия-1 маркони comment out
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Все новости / Шоу-бизнес / Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
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